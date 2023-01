Dopo il rinvio dei fuochi pirotecnici e della barchetta di San Sebastiano, originariamente programmati per il 20 gennaio , e dopo varie indiscrezioni che davano come probabile il recupero per oggi pomeriggio, è confermato, da parte degli organizzatori, che

oggi “Lu Vapurett” NON CI SARA’.





Rimane, quindi, la speranza di vedere La tradizionale “barchetta” partire in una data che rimane ancora da definirsi .