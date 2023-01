La scuola San Tommaso amplia l'offerta formativa per l'anno 2023/2024

È tempo di iscrizioni per l'anno scolastico prossimo e proprio per questo la scuola San Tommaso di Ortona ha messo in campo un'offerta formativa che si pone l'obiettivo di raggiungere e soddisfare le esigenze di un'utenza sempre più attenta e al passo con i tempi.

Per la prima volta, infatti, la scuola San Tommaso propone, per la sezione primaria, la possibilità di iscrizione alla sezione bilingue. Un primato sul territorio che permetterà ai bambini di seguire le lezioni anche in lingua inglese. Inoltre, sarà possibile attestare il livello di inglese acquisito certificandolo con il "Cambridge Young Learners". In più, all'interno dell'ambizioso progetto educativo della scuola San Tommaso, è inserito un altro importante progetto: lo sportello d'ascolto.

Un punto di riferimento per le famiglie e gli insegnanti che avranno modo, dunque, di confrontarsi.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, invece, tra gli obiettivi principali quello del potenziamento della lingua inglese. Anche in questo caso, dunque, aumenteranno le ore di lingua in modo da stimolare i bimbi all'ascolto e alla comprensione dell'inglese.

"Il nuovo anno scolastico presso la nostra scuola" - dice la coordinatrice didattica Cristiana Accardi - "rappresenta di sicuro una innovazione in termini di offerta formativa perché abbiamo deciso di dare qualcosa in più a chi sceglierà di iscriversi. La sezione bilingue è il nostro fiore all'occhiello, puntiamo molto su questo progetto che vuole dire aprirsi ad una prospettiva nuova, ambiziosa, all'altezza delle sfide che i nostri tempi lanciano quotidianamente ai genitori e ai nostri bambini futuri cittadini di un mondo sempre più globalizzato e interculturale."

“ Il viaggio continua “ è lo slogan illustrato da Massimiliano Melchiorre, Presidente della cooperativa Scuola Cattolica San Tommaso , raccontando il viaggio “ che è iniziato a Ortona, quando le suore hanno chiamato per segnalare le loro difficoltà a portare avanti la scuola, presente a Ortona da oltre un secolo “





( clicca sulla foto per vedere l’intervista a realizzata a Massimiliano Melchiorre da Anna Maria de Grandis con la Dpe Video Ortona )

Un passaggio dalle suore alla cooperativa “ indolore “ come lo ha definito dal Presidente del consiglio di Istituto, Gaetano Di Giuseppe, confermando come “ anche i servizi sono aumentati “

( clicca sulla foto per vedere l’intervista realizzata a Gaetano Di Giuseppe , da Anna Maria de Grandis con la Dpe Video Ortona )