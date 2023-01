Fuochi pirotecnici e barchetta di San Sebastiano, in programma per il 20 gennaio, rinviati a DATA DA DESTINARSI

Il presidente del Comitato di San Sebastiano Martire , Cav Fernando Morelli,

ha reso noto che :

Per le previste avverse condizioni meteo, i fuochi pirotecnici e la barchetta di San Sebastiano, in programma per il 20 gennaio, sono stati rinviati a DATA DA DESTINARSI;

la messa sarà regolarmente celebrata e se alle 19.00 non pioverà la PROCESSIONE SARÀ CELEBRATA REGOLARMENTE"