AMMINISTRAZIONE CASTIGLIONE - ABILE A FARE ANNUNCI MA NON SEGUITI DA FATTI

COMUNICATO STAMPA

DI NARDO: "VIA VERDE,

CHE FINE HANNO FATTO I LAVORI?"

Tanti gli annunci fatti, ma fino ad ora nessun progetto

è arrivato in Consiglio comunale

ORTONA, 19 gennaio - "C'è un'attività nella quale l'amministrazione Castiglione ha un'abilità senza pari: è quella di fare annunci, generalmente non seguiti dai fatti.

Anche per i lavori che riguardano il tratto della via Verde a nord di Ortona, che dovrebbe collegare la città a Francavilla sembra proprio che si stiano impegnando nei consueti servizi di annuncite": lo afferma il capogruppo di centrodestra in Consiglio comunale, Angelo Di Nardo, che proprio sul completamento della pista ciclabile ha depositato un'interrogazione urgente.

"Più volte è stato ribadito da funzionari locali e da esponenti della Regione e della Provincia che per la realizzazione delle opere esiste adeguata copertura finanziaria - sottolinea Di Nardo - ci sono stati studi e sopralluoghi per arrivare a mettere a punto le elaborazioni progettuali, ma tutto è clamorosamente fermo, mentre la fondamentale scadenza del passaggio del Giro d'Italia si avvicina"

. A novembre è stata la vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Cristiana Canosa a dichiarare ai giornali, in riferimento ai lavori "La gara può partire entro due settimane, è un’opera strategica”: "ma non c'è un documento che sia uno ad accompagnare questa dichiarazione - afferma ancora Di Nardo - Nè traccia di atti formali sottoposti o da sottoporre all'esame del Consiglio comunale".

Per questo con la sua interrogazione Di Nardo chiede di conoscere "quale sia lo stato del procedimento e/o lo stato di avanzamento del progetto e/o dell’affidamento dei lavori per terminare il tratto compreso tra i Ripari di Giobbe e il Lido Ricco della via Verde e del tratto Lido Riccio - Postilli; quali siano i tempi previsti affinchè tali tratti siano resi fruibili agli utenti tutti col consequenziale riscontro economico e sociale che ne deriverebbe per gli operatori turistici e per la cittadinanza ortonese".

"Purtroppo, sappiamo già per esperienza che in risposta riceveremo soltanto parole - conclude Di Nardo - ma vista l'importanza dell'evento per la nostra città questa volta ci piacerebbe davvero ammettere, di fronte a risultati concreti, di aver sbagliato a pensar male...."

DI NARDO ANGELO CAPOGRUPPO CXDX IN CONSIGLIO COMUNALE