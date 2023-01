San Sebastiano - La “barchetta di Sant Bastian”, il 20 gennaio 2023 : Si, partono i preparativi

Dopo il comunicato del presidente del Comitato di San Sebastiano Martire, Cav. Fernando Morelli, che anticipava la decisione di annullare le manifestazioni del 20 gennaio e la replica dell’Assessore alle manifestazioni e Vice Sindaco , Cristiana Canosa, c’è stato un incontro chiarificatore.

Oggi l'amministrazione comunale, con il Vice Sindaco Cristiana Canosa , ha incontrato i rappresentati del Comitato di San Sebastiano Martire: il Cav Fernando Morelli e Carmine Costanzo.

“ Sia io che il vice presidente, siamo stati accolti dall'assessore alle manifestazioni della città di Ortona. - comunica il Cav Fernando Morelli confermando che - a seguito di pacato, cordiale e costruttivo colloquio, si è deciso di SVOLGERE LA FESTA REGOLARMENTE, con la divisione degli impegni in parte dall'amministrazione comunale, ed in parte dal comitato.”

“ Da lunedì - aggiunge il Presidente - cercherò di racimolare offerte utili per la realizzazione dignitosa di gran parte della festa. “ invita a collaborare ribandendo come “ l'incontro di oggi, i chiarimenti e le prese di posizioni, hanno consentito salvaguardare un'antichissima tradizione, molto bella e vissuta, ma soprattutto significativa per le credenze locali. “ e ringrazia : “ grazie amministrazione comunale.... grazie assessore.....grazie ai restanti sponsor che da lunedi saranno contattati.”