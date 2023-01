ASPETTANDO SAN SEBASTIANO

Dopo lo stop dovuto ai divieti imposti dalla pandemia torna uno degli appuntamenti della tradizione ortonese con i festeggiamenti di San Sebastiano. Nelle scorse ore era circolata sui social la comunicazione del comitato costituitosi per l'organizzazione della festa, che anticipava la decisione di annullare le manifestazioni del 20 gennaio per la ristrettezza dei fondi raccolti tra questua cittadina ed elargizioni di attività commerciali. Per comprendere pienamente la situazione, l'amministrazione comunale con il vice sindaco Cristiana Canosa ha incontrato i rappresentanti del comitato feste nelle persone di Fernando Morelli e Carmine Costanzo e hanno individuato la soluzione migliore per assicurare l'organizzazione della festa. In particolare l'amministrazione comunale curerà la commissione e realizzazione dei fuochi pirotecnici che si concludono con la tradizionale e attesa "corsa della barchetta".

«Abbiamo voluto assicurare questo tradizionale appuntamento per la comunità ortonese – ha commentato il vice sindaco Cristiana Canosa con delega alle manifestazioni – dando una fattiva collaborazione al comitato feste e assumendo l'impegno economico per la realizzazione dei fuochi pirotecnici in piazza San Tommaso. L'amministrazione ha sempre dimostrato di tenere alle tradizioni della città e collabora con le associazioni e i comitati che promuovono e valorizzano il nostro patrimonio culturale e sociale».