San Sebastiano - La “barchetta di Sant Bastian”, il 20 gennaio 2023 : Si o No ?

Nel primo pomeriggio il presidente del Comitato di San Sebastiano Martire, Cav. Fernando Morelli, ha diramato un comunicato “ I FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO MARTIRE DEL 20 GENNAIO 2023, NON AVRANNO LUOGO “

Il Comitato, che si occupa dell’organizzazione della manifestazione, sin dal lontano 2006, è “ piuttosto sconfortato dai rimandi e disinteressamenti in essere “ e aggiunge che “ probabilmente cesserà di esistere”

Questo il testo:

Il Comitato di San Sebastiano Martire, lo scorso mese di ottobre ha presentato istanza per la realizzazione della manifestazione civile e religiosa della Festa, pubblica ed antica espressione popolare locale, prevista per il 20 GENNAIO 2023. Nei due anni scorsi, la nota pandemia da Covid-19 ha impedito, per normativa nazionale, la realizzazione di tutte le manifestazioni e quest’anno, la crisi energetica, climatica ed economica, nonostante gli ottimi e devoti intenti di popolo, hanno scoraggiato il Comitato, certi che la gran parte delle aziende/ditte/società non avrebbero potuto far fronte ad alcuna elargizione spontanea. Tuttavia, ci siamo rivolti, in altro momento non recente, al Sindaco, all’Assessore preposto ed al Comitato Manifestazioni Ortonese chiedendo specifica “”collaborazione”” almeno nella sola parte PIROTECNICA, mentre il Comitato, rivolgendosi alle ditte che potevano darci una mano avrebbe finanziato la parte più onerosa e quindi realizzare, senza alcuna difficoltà, la banda musicale, i manifesti, tutte le autorizzazioni, il piano sicurezza, ogni tipologia di “logistica” gli inviti alle Autorità, gli addobbi floreali, i pagamenti o offerte ecclesiastiche ed il coro e le restanti offerte come da statuto e, ovviamente, la processione. Nel merito, da nessuno dei succitati, è pervenuta risposta. Nemmeno negativa. L’attuale Comitato, che si occupa di detta manifestazione sin dal lontano 2006, è piuttosto sconfortato dai rimandi e disinteressamenti in essere e probabilmente cesserà di esistere. Buon anno a tutti, a quanto pare, iniziato senza gli auspici che la “barchetta di Sant Bastian” era abituata a suggerirci. Ortona, 03 gennaio 2023. Il Presidente del Comitato Cav. Fernando Morelli

Nella serata, l’ Assessore alle manifestazioni , Cristiana Canosa, ha replicato con un post sul suo profilo facebook per precisare “ Nessuno ha mai detto nè deciso, nè comunicato che i festeggiamenti per San Sebastiano non si terranno “

Questo il testo :

Da oggi pomeriggio sui social impazza la polemica circa i festeggiamenti in onore di San Sebastiano. Il Sindaco e i colleghi dell’amministrazione sono interrdetti da ciò che hanno letto. Naturalmente i commenti sono stati fomentati, ad arte, da qualche profilo che spesso ha preso in giro i cittadini. Da assessore alle manifestazioni mi sento tirata in causa e, come accaduto in precedenza, preferisco chiarire direttamente. SAN SEBASTIANO e la BARCHETTA sono patrimonio della città L’amministrazione ha dimostrato di tenere molto alle tradizioni, anzi le ha esaltate collaborando con tutte le associazioni e i comitati che si sono impegnati per il bene di ORTONA. Nessuno ha mai detto nè deciso, nè comunicato che i festeggiamenti per San Sebastiano non si terranno. Il 2023 è appena iniziato e l’amministrazione sta discutendo su come procedere su questo e moltissimi altri argomenti. Le decisioni quando vengono assunte vengono supportate da documenti ufficiali e comunicate dagli uffici di supporto al Sindaco e non da persone a cui piace scherzare… ma come dice il proverbio “ scherza con i fanti ma lascia stare i santi” Viva San Sebastiano, viva Ortona e viva la Barchetta che andrà veloce e spedita come sta andando la nostra città. Mi sembra incredibile dover intervenire per smentire le invenzioni ma mi diverto con chi le invenzioni le adopera per chissà quali scopi. Buona serata e grazie per l’attenzione Vi abbraccio

In attesa del 20 gennaio rivediamo alcune delle ultime edizione della “barchetta di Sant Bastian”: