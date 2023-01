Alessandro Coletti è il nuovo tecnico del Victoria Cross Ortona

ALESSANDRO COLETTI

è il nuovo allenatore del Victoria Cross Ortona!!!

Come calciatore ha giocato in C2, D, Eccellenza, Promozione, vincendo campionati con Rosetana,Vastese, Miglianico.

In passato è stato allenatore in seconda in Eccellenza e Promozione.

Per la sua prima esperienza da tecnico ha scelto noi e di questo ne siamo fieramente orgogliosi e sempre riconoscenti.

Professionalità e personalità al servizio della nostra squadra.

La sua dote migliore?

L'umiltà!

Benvenuto Mister nella famiglia del Victoria Cross, convinti che insieme ci toglieremo grandi soddisfazioni.

GRAZIE ????❤️