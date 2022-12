Santa Claus arriva dal mare

La vigilia di Natale Santa Claus, a Ortona, arriva dal mare . Alle ore 11 non ci saranno le renne a portare Santa Claus al Lido Saraceni, ma arriverà volteggiando sul mare , con la spinta dell’idrogetto.





La Enjoy Water di Andrea e Luca Nardone , dopo aver portato una tappa del Campionato Interregionale di Motonautica, fatto apprezzare la motonautica e le esibizioni di Hydrofly il 20 e 21 agosto 2022 al Lido Riccio , ora torna con un’altra sua bella iniziativa.





Un arrivo di Santa Claus originale ed unico in Abruzzo per per un’iniziativa “ dedicata a tutti i bambini ed un sorriso per i diversamente abili “