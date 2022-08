Motonautica, mototerapia, Hydrofly e Campionato Interregionale di Motonautica

Sabato 20 e domenica 21 Agosto 2022 ad ORTONA presso gli stabilimenti balneari del Lido Riccio e dell'Hotel Mara incontro con motonautica, mototerapia, Hydrofly e una tappa del "Campionato Interregionale di Motonautica “

Oltre alla competizione sportiva con le due manche della gara ufficiale , FIM (Federzione Italiana Motonautica) che ha scelto ORTONA per questo evento sportivo, ci sarà uno spazio dedicato al sociale e all'inclusione, con la MOTOTERAPIA per diversamente abili ; un incontro con la motonautica per di avvicinare i giovani a questi sport, ancora poco conosciuti nel nostro comprensorio e due esibizioni di Hydrofly.

L’evento, organizzato dall' ENJOY WATER di Andrea e Luca Nardone in collaborazione con la "FLY MOTOR SWOW" di Dino Pontecorvo, è stato presentato mercoledì 17 agosto, nel corso di un incontro presso lo stabilimento balneare Lido Riccio di Ortona, da Luca Nardone, 2° classificato ai Campionati Italiani 2021, Fabio Menè, proprietario dello stabilimento Lido Riccio, Paolo Cieri, Assessore allo Sport del Comune di Ortona, e Leo Castigione , Sindaco del Comune di Ortona.

Si inizia sabato 20 agosto :

- alle 16 le prove libere

- alle 17 la mototerapia per disabili

- alle 18 incontro con la motonautica

e si prosegue domenica 21 agosto :

nella mattinata

alle 10 breafing piloti

alle 10,45 prove moto d’acqua,

alle 11,30 prove hydrofly

alle 12 gara ufficiale FIM (prima manche )

e si prosegue nel pomeriggio

alle 16 gara ufficiale FIM (seconda manche )

alle 17 esibizione hydrofly

alle 18 premiazione

e dalle 18 alle 20 aperitivo , con dj set, presso il ristorantino del Lido Riccio

“ Un grosso evento a Ortona - sottolinea il sindaco di Ortona Leo Castiglione - che completa le iniziative e livello diportistico – nautico della nostra costa; dopo le iniziative che hanno coinvolto la pesca e la vela, mancava la motonautica, ed è arrivata, con queste due giornate che permetteranno ai tanti bagnati e turisti di godere delle immagini spettacolari offerte da questo sport. Questo evento dimostra che quando si collabora tra privati, istituzioni e associazioni i risultati arrivano, e chi ci guadagna è la città, perché è un evento che promuove la bellezza della nostra costa e tutto il patrimonio che solo Ortona può offrire. Un ringraziamento agli stabilimenti, che lo hanno permesso, alle associazioni che organizzano l’evento, a Luca Nardone, che è stato il promotore dell’iniziativa”. Invita a partecipare all’evento “ che ha uno spazio dedicato al sociale , alla mototerapia, per i ragazzi con difficoltà motorie, ed è importante, perché si può fare turismo con uno sguardo al sociale ed alle persone fragili “ e sottolinea come questa due giorni “ sarà sicuramente un’attrazione per tutti , e sarà il primo tassello per cominciare a programmare eventi, anche a livello nazionale, per la motonautica “



“ In questi due giorni -afferma l'assessore allo sport Paolo Cieri- oltre all'intrattenimento e alla competizione sportiva ci sarà anche uno spazio dedicato al sociale e all'inclusione con la MOTOTERAPIA per diversamente abili. L'obiettivo principale di questa manifestazione oltre a valorizzare il nostro territorio è quello di avvicinare i giovani talenti a questa disciplina ed essere i promotori in Abruzzo di questo nuovo sport acquatico. Ringrazio per il supporto e la collaborazione la capitaneria di porto, la croce rossa, la protezione civile, le associazioni ANFFAS E LIBERAMENTE. “

“ Un grazie anche alla FIM - conclude l'assessore - per aver scelto ORTONA, questo evento sportivo sarà solo il preludio per ospitare il prossimo anno una tappa del campionato italiano".