LE PAROLE PERICOLOSE E DISCRIMINATORIE DELLA VICE SINDACA DI ORTONA.

Sotto il simbolo della “Città Ideale. Castiglione sindaco”, la vice sindaca di Ortona, Cristiana Canosa in un post di risposta ad un cittadino che chiedeva spiegazioni sulla chiusura di una fontanella di Fontegrande, in piazza 28 dicembre, scrive su facebook: “Molti residenti ci hanno chiesto di chiudere la fontana perché favoriva lo stallo degli zingari che la usavano per lavarsi”. Sulle parole della vice sindaca (esponente della sinistra ortonese e regionale) è possibile fare qualche considerazione.

Sotto il simbolo della “Città Ideale. Castiglione sindaco”, la vice sindaca di Ortona, Cristiana Canosa in un post di risposta ad un cittadino che chiedeva spiegazioni sulla chiusura di una fontanella di Fontegrande, in piazza 28 dicembre, scrive su facebook: “Molti residenti ci hanno chiesto di chiudere la fontana perché favoriva lo stallo degli zingari che la usavano per lavarsi”. Sulle parole della vice sindaca (esponente della sinistra ortonese e regionale) è possibile fare qualche considerazione.

Sotto il simbolo della “Città Ideale. Castiglione sindaco”, la vice sindaca di Ortona, Cristiana Canosa in un post di risposta ad un cittadino che chiedeva spiegazioni sulla chiusura di una fontanella di Fontegrande, in piazza 28 dicembre, scrive su facebook: “Molti residenti ci hanno chiesto di chiudere la fontana perché favoriva lo stallo degli zingari che la usavano per lavarsi”. Sulle parole della vice sindaca (esponente della sinistra ortonese e regionale) è possibile fare qualche considerazione.