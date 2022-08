NOTTE BIANCA a Ortona

Continua “ un’estate dolcissima “ a Ortona con la Notte Bianca , Sabato 20 agosto, con gli eventi che si svolgeranno per le strade del centro urbano dal tramonto all'alba.

Insieme agli spettacoli itineranti con la banda per le vie della città, sulle piazze principali si alterneranno spettacoli musicali, di danza, e intrattenimento, da Porta Caldari a piazza degli Eroi canadesi per proseguire lungo corso Matteotti e piazza San Tommaso, la Passeggiata Orientale e largo Farnese.

In particolare a piazza San Tommaso sarà allestita un'area dedicata ai più piccoli con spettacoli di animazione mentre a piazza degli Eroi canadesi alle ore 22,30 andrà in scena lo spettacolo di cabaret con Franco Neri, comico già noto con partecipazioni a Zelig Circus e Striscia la notizia, mentre in piazza della Repubblica il tradizionale appuntamento con il Premio Mastro Sino, giunto alla diciassettesima edizione con la partecipazione di Aida Yespica.





È stata pubblicata l'ordinanza da parte del comandante della polizia locale che disciplina la viabilità urbana in occasione della manifestazione Notte Bianca di Ortona in programma sabato 20 agosto. Una disciplina che sostanzialmente conferma il sistema di circolazione veicolare e le chiusure delle strade del centro cittadino che viene adottata in occasione delle feste patronali.