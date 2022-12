Ortona. Svoltosi il XI festival "PifferAria d'Abruzzi"

In questi giorni è in corso di svolgimento il XI festival “PIfferAria D’Abruzzi”, organizzato per il periodo natalizio dall’associazione Zada - Zampognari d’Abruzzo, che ha preso il via il 1° e 9 dicembre con “Soffi di Natale Tour Didattico” nelle scuole statali dell’Infanzia e primaria di Ortona

La manifestazione clou del calendario si è svolta domenica scorsa, 18 dicembre 2022, quando alle ore 9:30 gli zampognari sono arrivati nella splendida location del castello aragonese .

Dopo, presso la Cattedrale di San Tommaso Apostolo, gli zampognari hanno portato le loro melodie in occasione della benedizione dei bambinelli; ad aspettare i musicisti c’era anche il Sindaco di Ortona, Leo Castiglione.

In seguito gli zampognari hanno replicato il loro “Omaggio a Le Madonnelle”, ossia i piccoli altarini dedicati alla madonna con il bambinello incastonati negli edifici della città, mentre nel pomeriggio, alle ore 17:00 si è tenuto il “Soffi di Natale Tour”.

Insieme al direttore artistico, Mario Cianci, si sono esibiti anche Fatina Della Maiella, Crispi Seccia, Fabrizio Morizio, Fabrizio Fantini, Donatello Rulli, Giovanni Di Federico e Aldo D'Anastasio

( al Monumento “ il prezzo della pace “ hanno eseguito ” La pastorella ”)

(alla Madonna Acefala - hanno eseguito la novena tradizione alla Madonna Immacolata Concezione, versione strumentale, meglio conosciuta nella tradizione popolare come " di Concetta " )

Infine, il festival si concluderà domani, 23 dicembre 2022, alle ore 11:00 con un nuovo appuntamento del “Soffi di Natale – Tour didattico” presso l’Asilo Nido “Marsupio” .