Un grande Victoria Cross cala il poker al Canosa

VICTORIA CROSS 4

CANOSA SANNITA 0

Formazione

SCARINCI ALBERTO ( 88° RANIERI ) PACACCIO D'ALESSANDRO FABRIZIO SMIGLIANI CARRIERI SCARINCI NICOLA DI MUZIO ALTOBELLI ( 75° PONCE ) BILANCIA ( 73° REGA ) DE LUCA ( 85° MARFISI ) D'ALESSANDRO DANIELE ( 89° MACCARONE )

Nel ritorno di Coppa Abruzzo, un sontuoso Victoria Cross elimina il Canosa e passa al turno successivo.

Un 4 3 3 messo in campo divinamente da Mister Ciampoli che non ha lasciato scampo alla squadra avversaria.

Difesa impenetrabile, un centrocampo perfetto ed un De Luca tornato ai suoi livelli hanno fatto la differenza.

Partita mai in discussione, al quarto d'ora Daniele D'Alessandro con un bellissimo esterno destro al volo prende il palo ( grande match del " veterano " ortonese ).

Passano due minuti e Bilancia si presenta a tu per tu con il portiere ospite che è bravo a respingere.

Al 21° si sblocca la gara con un goal di De Luca in mischia.

Al 40° ancora Bilancia si presenta davanti al portiere, cerca di saltarlo ma non riesce a concretizzare.

Si va al riposo sull' 1-0, un risultato che va stretto ai ragazzi di Mister Ciampoli.

La musica è la stessa nel secondo tempo, dopo due minuti, su un cross pennellato di Fabrizio D'Alessandro raddoppia Altobelli.

Al 61°, su un corner calciato dallo stesso Altobelli, stacco imperioso di testa di De Luca che segna il 3-0.

Al 71° gli ortonesi calano il poker ancora con lo straripante De Luca che in contropiede batte il portiere ospite e manda in archivio una gara che, tra le altre cose, è servita per mettere ulteriore benzina nel motore in vista dell'imminente inizio del campionato.

Domenica si va in trasferta a Caporosso dove affronteremo il San Martino sulla Marruccina.