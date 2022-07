HO LASCIATO IL MIO RUOLO DI CONSIGLIERE PERCHE' SI PUO' FARE MOLTO ANCHE COME CITTADINO O COME INSIEME DI CITTADINI

IL VUOTO DI RESPONSABILITÀ

Nel suo primo Consiglio comunale nella versione di sindaco bis, Leo Castiglione, attraverso i suoi fedelissimi amici consiglieri, ha voluto evocare il mio ruolo di ex Consigliere comunale suggerendo alla nuova opposizione, di non fare come il sottoscritto che ha presentato esposti e denunce.

Il sindaco bis - da scaltro politico di professione - ed i suoi interessati amici, però, non dicono perché ho raccolto documenti e presentato alle Autorità competenti le mie denunce.

A beneficio del lettore, Castiglione e la sua giunta hanno raramente risposto alle mie interrogazioni e hanno sempre eluso le mie richieste di documenti. Ho dovuto persino presentare un ricorso al TAR per accedere al protocollo comunale. L'elenco è lungo e vedremo un giorno se quei silenzi, quelle arroganze nel non rendere noti i documenti, le cifre e gli impegni, erano giusti o meno.

Ho lasciato il mio ruolo di Consigliere perché si può fare molto anche come cittadino o come insieme di cittadini. Non ho voluto prendere un euro per i cinque anni di Consigliere, rinunciando da subito all’indennizzo, non ho saltato sedute e commissioni e nemmeno fatto comunelle alle spalle dei cittadini. Quello che ho detto, l'ho scritto e reso pubblico. D’altronde, ho svolto il mio ufficio come avrebbero fatto tutti i cittadini rispettosi delle Istituzioni.

Sarebbe una novità, se sindaco e assessori raccontassero un po’ di verità agli ortonesi. Dire in che condizioni economiche versa la Città, quanti posti di lavoro sono stati creati e quanti sono stati persi, quale sviluppo c’è stato, in particolare nei settori dell’agricoltura, del porto, del commercio e del turismo, chi fa affari e con chi.

Facile fare i selfie e danzare in allegria sul Titanic. Molto meno prendersi le responsabilità.

#Ortona #SelfieSulTitanic #VuotoDiResponsabilità