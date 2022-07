PORTI DI ANCONA E ORTONA, CRESCE TRAFFICO MERCI NEL PRIMO SEMESTRE 2022

Andamento positivo per i dati del traffico merci dei porti di Ancona e Ortona nel primo semestre 2022. I due scali, secondo l’elaborazione dell’Ufficio Statistiche dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, segnano una crescita del traffico complessivo delle merci rispetto al primo semestre 2021: +9,2% per il porto di Ancona e +3,4% per lo scalo di Ortona.

Porto di Ancona, traffico merci +9,2%

Il traffico complessivo delle merci dello scalo dorico, nel primo semestre 2022, ammonta a 5,47 milioni di tonnellate, con una crescita del +9,2% sul primo semestre del 2021 quando le merci movimentate sono state oltre 5 milioni di tonnellate. Segnale positivo rispetto al primo semestre 2019, periodo pre-pandemia, con un aumento del +5,3%.

È positivo il trend di ogni tipologia di traffico merce nel porto di Ancona. I prodotti petroliferi movimentati dalla raffineria di Falconara Marittima sono stati 1.843.247 tonnellate (+9,1%). Le merci solide rinfuse, nel primo semestre 2022, sono state 277.213 tonnellate con una crescita di ben 109,9% caratterizzata soprattutto dalla movimentazione di prodotti cerealicoli, metalli, carbone, materiali per le costruzioni, destinati alla manifattura delle Marche e del Centro Italia.

È positivo il traffico container pari a 81.117 Teus (+6,3%) nei primi sei mesi dell’anno. Ammontano a 1.448.556 tonnellate le merci trasportate nei Tir, con un aumento del +3,6% sul primo semestre 2021. Un dato che conferma il valore dello scalo di Ancona nelle Autostrade del mare, grazie al buon andamento delle linee per i porti greci di Patrasso e Igoumenitsa e per l’Albania.

Da gennaio a giugno 2022 sono stati 264.330 i passeggeri (traghetti e crocieristi), che hanno scelto il porto di Ancona con una crescita del +54,8% rispetto al primo semestre 2021 quando furono 170.806. Un dato ancora inferiore al 2019, nel primo semestre furono 344.476 i passeggeri, ma che lentamente sta riprendendo quota rispetto al rallentamento del flusso degli ultimi due anni dovuto agli effetti dell’emergenza sanitaria.

Porto di Ortona, traffico merci +3,4%

Ammontano a 590.302 tonnellate le merci complessive movimentate nel primo semestre 2022 nel porto di Ortona. La crescita sullo stesso semestre 2021, quando le merci furono 570.671 tonnellate, è del +3,4%. Un incremento ben del +15% rispetto al primo semestre del 2019.

Il traffico delle merci rinfuse è stato di 401.420 tonnellate, con un aumento del +6,6% sullo stesso semestre del 2021 quando il traffico merci era stato di 376.739 tonnellate, trainato dai cereali e dalle materie prime secondarie. Il traffico delle merci liquide, con 188.882 tonnellate, segna un leggero calo rispetto al primo semestre 2021.

“Questi dati confermano come i principali porti di Marche e Abruzzo siano protagonisti e a servizio della realtà economica e sociale di entrambi le regioni, con ricadute positive sia sulle città portuali sia sul territorio – commenta Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale – . È compito dell’Adsp creare le condizioni affinché gli operatori e le imprese portuali possano velocemente intercettare le opportunità di traffici offerte dal mercato per incrementarne uno sviluppo sostenibile”.