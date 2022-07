Francesco Ciampoli Ã¨ il nuovo Mister del Victoria Cross Ortona

È con grande orgoglio ed anche un po' di emozione, volevo comunicarvi che Francesco Ciampoli è il nuovo allenatore del Victoria Cross Ortona per la stagione 2022/2023!!!

Insieme al suo grande amico fraterno Valerio Majo ha calcato i campi di serie A, B e C, portando in alto il nome della nostra amata Ortona in giro per l'Italia!

Cresciuto calcisticamente nell'Ortona del Presidente Giorgio Costanzo ( per Francesco il miglior Presidente che abbia mai avuto ), nel '71 fa' il grande salto nel Pescara poi Genoa, Cagliari ( dove esordisce in A nel '79 ) e Catania. Più di 300 gare tra serie A, B e C.

Ha vinto quattro campionati, uno con la maglia del Genoa ( insieme, tra gli altri, a Bruno Conti ), due volte con il Cagliari ed uno con il Catania.

Ha allenato in serie D l'Ortona Calcio, ancora in D con il Bitonto e molte altre nei dilettanti abruzzesi.

Ha allenato molto nei settori giovanili, la sua ultima società, fino all'anno scorso, è stato il Villa 2015.

Una splendida persona, un insegnante di calcio che vuole ancora trasmettere ai ragazzi quello che lui ha recepito negli anni da professionista.

Un valore aggiunto per i nostri ragazzi e per la nostra società.

Bentornato nella tua città, Francesco, che nel lontano 1971 abbandonasti per inseguire i tuoi sogni, i tuoi sogni che iniziarono nel campo di Ortona e che tornerai a calcare, con una veste nuova, quella di insegnarci la Vita!!!

GRAZIE FRANCESCO ????