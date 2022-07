La Lega Pallavolo di Serie A, ha diramato il calendario di Superlega, Serie A2 e Serie A3 nei gironi Bianco e Blu, quello che nello specifico interessa la Sieco Service Impavida Ortona

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 luglio, la Lega Pallavolo di Serie A, ha diramato il calendario di Superlega, Serie A2 e Serie A3 nei gironi Bianco e Blu, quello che nello specifico ci riguarda.

La Sieco Service Impavida Ortona partirà in trasferta per affrontare la neo promossa SMI Roma.

Oltre alla Sieco Service Impavida Ortona ci sono altri sestetti chiaramente costruiti con l'intento di stazionare stabilmente nelle parti alte della classifica. Nello specifico Aversa, Catania, Palmi ma anche Bari e Tuscania hanno ottimo potenziale per far bene. La Sieco affronterà Aversa alla quarta giornata, Palmi all'ottava, Bari alla dodicesima e Catania alla tredicesima.

Coach Nunzio Lanci: «Non sarà semplice esordire a Roma, contro una neo-promossa che vorrà cominciare bene, trascinata dalle ali dell'entusiasmo per la promozione conquistata. Tra l'altro Roma ha nel suo roster giocatori anche di grande esperienza, uno su tutti Mattia Rosso. Ad ogni modo, il calendario non deve avere troppa importanza per noi. Se davvero vogliamo arrivare in fondo e rimanere in corsa per ogni obiettivo dobbiamo soltanto pensare a far bene gara dopo gara, ben consapevoli delle nostre potenzialità e giocando sempre al massimo. Il nostro è un campionato parecchio difficile, c'è da affrontare ogni gara con il pigio giusto senza sminuire nessun avversario. Ci vuole umiltà e voglia di far bene».

Il campionato di Serie A3 partirà il prossimo 9 ottobre e terminerà la sua stagione regolare il 2 aprile 2023. Ogni data fornita dalla Lega di Pallavolo di Serie A è al momento suscettibile di variazioni.

LA SUCCESSIONE DELLE GARE

La partenza del girone di andata è prevista per il 9 ottobre 2022 e vedrà la Sieco Impavida Ortona così impegnata:

SMI Roma (T) – Avimec Modica (C) – Leo Shoes Casarano (C) – WoW Green House Aversa (T) – Volley Marcianise (C) – Team Volley Napoli (T) – Aurispa Libellula Lecce (C) – OmiFer Palmi (C) – ShedirPharma Massa Lubrense (T) – Maury's Com Cavi Tuscania (C) – Ssd Sabaudia (T) – M2G Bari (C) – Farmitalia Catania (T)

Il girone di ritorno è previsto a partire dal 26 dicembre 2022.

LA FORMULA DEL CAMPIONATO DI SERIE A3

Al campionato di Serie A3 2022/2023 parteciperanno 28 squadre divise in due gironi: Bianco (Centro/Nord) e Blu (Centro/Sud). La Sieco è stata inserita nel girone Blu mentre Pineto, l'altra abruzzese nel girone Bianco.

PLAY OFF A3 PROMOZIONE

Verranno disputati i Play Off Promozione per determinare 2 promozioni in Serie A2, ai quali partecipano le migliori 7 formazioni classificate al termine della Regular Season di ciascun girone formula di andata e ritorno e Golden Set. Le formazioni classificate 8^, 9^ e la 10^ in ciascun girone terminano la stagione. Con Golden Set si intende un eventuale set di spareggio da disputare per decretare la squadra vincitrice al termine di un doppio incontro di andata e ritorno terminato in parità. Esso si disputa con le stesse regole del tie-break, quindi se lo aggiudica la squadra che per prima raggiunge i 15 punti con almeno due punti di vantaggio sulla squadra avversaria.

SPAREGGIO PROMOZIONE

Le squadre classificate al 1° posto in ciascun girone si incontrano con la formula delle 2 partite vinte su 3. La prima gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra con la miglior classifica avulsa al termine della Regular Season. La vincente è promossa in Serie A2 2023/2024. La perdente disputa le semifinali.

RETROCESSIONI

Le squadre classificate al 14° e 13° posto di ciascun girone retrocedono direttamente in Serie B 2023/2024.

Le formazioni classificate all'11° e al 12° posto di ciascun girone giocheranno un Play Out Retrocessione (che determinerà altre 2 retrocessioni in Serie B 2023/2024). Se tra l'11^ e la 12^ classificata ci sono 6 o più punti di differenza, retrocede direttamente la 12a classificata, indipendentemente dal numero di vittorie.

EVENTUALI PLAY OUT RETROCESSIONE A3

Verranno disputati i Play Out Retrocessione per determinare 2 retrocessioni in Serie B, ai quali partecipano le formazioni classificate all'11° e al 12° posto di ciascun girone al termine della Regular Season (28 società partecipanti). Se tra l'11^ e la 12^ classificata ci sono 6 o più punti di differenza, retrocede direttamente la 12a classificata, indipendentemente dal numero di vittorie.

COPPA ITALIA

La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi:

Quarti di Finale, Semifinali e Finale. Le prime quattro squadre classificate in ciascun Girone (Bianco e Blu) al termine dell'andata della Regular Season si incroceranno nei Quarti di Finale (18 gennaio 2023, da confermare) in casa dei Club con migliore classifica. Quindi la Final Four (11 e 12 marzo 2023, da confermare) in sede da definire a cura della Lega Pallavolo, se una delle semifinaliste entro 14 giorni si proporrà come organizzatrice. Viceversa verranno disputate le semifinali e la finale.

SUPERCOPPA A3

È prevista la disputa della Supercoppa di Serie A3 alla quale partecipano la formazione vincente la Coppa Italia Serie A3 e la formazione tra i due gironi che avrà realizzato più punti al termine del girone di ritorno della Regular Season. Nel caso in cui il numero di partite disputate non sia il medesimo, si qualificherà la squadra con il miglior quoziente ottenuto dividendo punti realizzati e partite disputate. Nel caso in cui entrambi i diritti fossero in capo alla medesima squadra, accederà la formazione che avrà realizzato più punti secondo il criterio sopra citato.

La formula prevede lo svolgimento di una Finale in gara unica che si giocherà in casa della squadra miglior classificata al termine della Regular Season (8 aprile 2023, da confermare).



