"The Secret Garden" - L'eleganza della natura

La LNI, con lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne;

l'Associazione Subacquea Ortona Sub, con lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo delle attività subacquee in mare e nelle acque interne nei limiti fissati dai relativi regolamenti e di promuovere iniziative per la difesa e la tutela dell'ambiente marino, con l'autorizzazione della Capitaneria di Porto di Ortona, hanno realizzato un reportage video/fotografico per testimoniare la peculiarità ed il valore ambientale di una nicchia ecologica creatasi nel tempo nello spazio acqueo in concessione demaniale alla sezione di Ortona della Lni.

Il reportage video/fotografico del progetto "The Secret Garden" testimonia la peculiarità ed il valore ambientale di una nicchia ecologica creatasi ,nel tempo, nello spazio acqueo in concessione demaniale alla sezione di Ortona della Lni.

Il modesto idro dinamismo, la buona qualità chimico fisica delle acque, la relativa mancanza di competitori naturali e l'elevato apporto di nutrienti organici in una condizione di costante penombra, sono con buona probabilità fattori concorrenti alla nascita, attecchimento, crescita e riproduzione di diverse specie bentoniche sessili, che aggregati in colonie creano vere e proprie nicchie ecologiche di rilevante interesse biologico.

Nella parte immersa dei moduli galleggianti si è sviluppata una vastissima fioritura di Spirografi e nello stesso areale, sul fondo insiste su un altro biotopo di grande importanza che è costituito dalla prateria di fanerogame marine, piante e non alghe, che riforniscono di cibo molti animali e che, grazie alla fotosintesi, assorbono l'anidride carbonica.

Questi organismi possono riequilibrare i livelli di pH dell'acqua, permettendo di ridurre la sua acidità fino al 30% per lungo tempo.

Venerdì 22 luglio ore 21:00, l’appuntamento è quindi presso la base nautica della Lega Navale di Ortona in Via Cervana per la proiezione di foto e video del progetto "The Secret Garden”

Interverranno:

l’Avv. Roberto Diano, Presidente della LNI

il C.F. Francesco Scala della C.P. di Ortona,

Paolo De Iure, Presidente Ortona Sub,

Dario D'Onofrio, Biologo Marino del Centro Studi Cetacei di Pescara.





L'ingresso è libero.