Nella magica cornice dei luoghi più suggestivi di Caldari, in un percorso ricco di emozioni, sapori, musica e memoria, si svolgerà la manifestazione “Caldari in Fermento” alla sua seconda edizione. Sabato 23 e domenica 24 luglio 2022 a partire dalle ore 19.00 per tutto il paese si potranno degustare bollicine delle cantine locali e specialità gastronomiche della tradizione abruzzese.

Si tratta di un evento enogastronomico itinerante promosso dalla Proloco di Caldari.

Dodici le Cantine che parteciperanno con le loro bollicine. Sei gli stand per il food presenti. Inoltre non mancheranno intrattenimenti musicali e un’area cocktail con Djset.

INFO SULL'EVENTO:

CANTINE PARTECIPANTI: All'interno dell'area sarà possibile degustare Vini Spumanti realizzati con Metodo Classico o Metodo Martinotti (Charmat) delle cantine:

Vigna Madre - Famiglia di Carlo, Codice Citra, Vin.Co , Casal Thaulero, Dora Sarchese, Dragani, The Vinum, Tenuta Ulisse, Collefrisio, Jasci e Marchesani, Marchesi de’ Cordano, Colle Moro.

STAND GASTRONOMICI:

Salumi e formaggi, Flambè di Gamberi, Insalata di Mare, Gnocchetti sardi con ceci e cozze, Frittura di pesce, Porchetta, Nevole e tanto altro.

INTRATTENIMENTO MUSICALE:

Laura del Ciotto (Piazza della Chiesa - sabato 23 luglio ore 20).

Dj set Matteo di Medio (Piazza Garibaldi - sabato 23 luglio ore 22).

Il Grappolo Sonoro (lungo le vie del centro - domenica 24 luglio ore 20).

Insolita Terrazza Jazz (Piazza della Chiesa - domenica 24 luglio ore 20).