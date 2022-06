Distanze da chi? Ortona Coraggiosa non ha alcun legame con Emilia Romagna Coraggiosa.

"

Nella giornata di oggi, sulle principali testate giornalistiche regionali online, compare una nota stampa tramite la quale il presidente di Emilia Romagna Coraggiosa (Taruffi) prende le distanze dalla lista ortonese omonima capeggiata da Fabrizio Tucci e a sostegno del candidato sindaco Ilario Cocciola per via dell’apparentamento siglatosi con l’ex competitor Angelo Di Nardo in quota Lega e Fratelli d’Italia.

Ortona Coraggiosa non è mai stata ufficialmente affiliata al movimento politico ecologista e femminista fondato da Elly Schlein, se non in maniera meramente denominativa. Non ci sono mai stati colloqui con il presidente dell’organizzazione politica emiliano-romagnola Igor Taruffi, il quale non ha mai contattato, se non questa mattina per la prima volta, il capo lista ortonese Fabrizio Tucci.



Ci si chiede come una realtà extra-regionale si sia interessata così tanto, senza alcun motivo o reale legame politico, alla consultazione amministrativa di un comune come quello di Ortona, alla luce del fatto che i percorsi dei due movimenti politici sono perfettamente stati distinti sin dall’ inizio.

c.s. Ortona Coraggiosa