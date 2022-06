Marchegiano : Ã¨ stata diffusa ad arte la notizia falsa che avrei ricevuto o starei per ricevere un importante incarico politico

"

In queste settimane di campagna elettorale uno degli argomenti utilizzati per colpirmi in modo vigliacco è stata una gigantesca bugia: è stata infatti diffusa ad arte la notizia falsa che avrei ricevuto o starei per ricevere un importante incarico politico. Su questo, come detto, l’immaginazione non è mancata: un incarico nell’azienda di trasporti TUA da 4.000€ al mese, un posto da Dirigente in Regione Abruzzo, un incarico nello staff del Commissario per la ricostruzione sisma da 2.500€ al mese, un posto nella segreteria del Presidente della Provincia da 2.000€ al mese. Me ne hanno riferite davvero tante.



Se fino ad ora ho pensato che si potesse sorvolare su certe sciocchezze, a far traboccare il vaso è stato l’aver saputo che alcune di queste fesserie sono state alimentate anche da persone candidate al Consiglio comunale con le quali ho già parlato per un chiarimento.



Il mio augurio è che, a partire da oggi, tutte queste falsità possano definitivamente smettere di circolare e che si torni ad utilizzare la fantasia solo per elevare l’animo umano e non per tentare di screditare il prossimo.



"

c.s. di Giorgio Marchegiano