Il Presidente di Emilia-Romagna Coraggiosa agli elettori e alle elettrici di Ortona

In merito alle amministrative di Ortona ed in particolare rispetto alla scelta di apparentamento a sostegno del candidato sindaco Ilario Cocciola compiuta dalla lista cosiddetta “Ortona Coraggiosa” intendiamo precisare che la lista, che nel nome e nel simbolo sembra richiamare l'esperienza di Coraggiosa Emilia Romagna, è stata costruita come scelta locale autonoma, in assenza di qualsiasi nostro assenso o accordo. Dal canto nostro, quindi, non avendo avuto alcun contatto né sulla formazione della lista né tantomeno su questa scelta di apparentamento, affermiamo la più totale estraneità e contrarietà a questo accordo con forze come Lega e FDI perché del tutto estraneo allo spirito e alle ragioni che hanno portato alla costruzione e al percorso di Coraggiosa in Emilia-Romagna e in altre città italiane.

Emilia-Romagna coraggiosa ha contribuito a sconfiggere le destre alle ultime elezioni regionali in Emilia-Romagna così come in diverse città e continuerà a farlo in ogni competizione elettorale in cui saremo impegnati.

Tanto dovevamo, per chiarezza agli elettori e alle elettrici di Ortona e a tutti e tutte coloro che guardano con interesse al nostro progetto.





Il Presidente di Emilia-Romagna Coraggiosa

Igor Taruffi