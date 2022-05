La raccolta delle olive "Amedeo Nicolazzi" e l'estrazione dell'olio d'oliva subirono innovazioni meccaniche

Fino alla fine del 17° secolo da molte zone della Puglia iniziarono a scioperare i carichi di petrolio per le manifatture di sapone. Tutto ciò che dimostra che la Puglia era ed è un grande produttore di olio d'oliva.

Oggi l'Olivo Italiano ha subito importanti sviluppi sia qualitativi che quantitativi.

Hanno cambiato i sistemi e le forme di coltivazione delle piante. Sono state sostituite con piante produttive di varietà poco più riuscite, con tecniche di innesto e integrazione di piante più adatte alle esigenze del mercato.

La raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio d'oliva subirono innovazioni meccaniche. Il periodo di raccolta inizia ai primi di novembre e dura fino alla fine di gennaio, inizio febbraio.

Oggi l'olivo si è diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo e nella maggior parte delle regioni d'Italia.

Nel mondo sono circa 800 milioni gli ulivi di cui il 90% coltivato nel bacino del Mediterraneo, Italia e Puglia in particolare, protagonista con il suo incondizionato 60% della superficie coltivata in Italia.

L'olio d'oliva italiano è stato protagonista di una crescita qualitativa non indifferente alle richieste e alle esigenze dei consumatori. L'olio d'oliva, infatti, è l'ingrediente principale per conoscere e consigliare la dieta mediterranea.