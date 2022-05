L'autore ortonese Attilio Alessandro Ortolano sul podio in Emilia Romagna

L'autore ortonese Attilio Alessandro Ortolano è sul podio, al terzo posto, del concorso letterario indetto da Fanep giunto alla terza edizione nel 2022.

Verrà premiato uno dei racconti presenti nell'ultimo libro pubblicato con Edizioni Il Viandante, Le nostre nostalgie futuribili. Il racconto premiato è "Aspettami nel futuro, se possibile".





“Grazie di cuore alla Giuria e ad Antonio Lannutti, che nella sua silenziosa nobiltà rende onore da anni a sua figlia e coordina le iniziative di una associazione simbolo della lotta ai disturbi del comportamento alimentare. - commenta Attilio Alessandro Ortolano -Sono davvero contento di poter dare il mio umile contributo attraverso la scrittura: essa mi rende, tra tutte le altre azioni che posso porre in essere, effettivame… ”







"Spero che la vostra realtà continui ad evolversi e a sensibilizzare le persone, in particolare quelle più fragili - aggiunge lo scrittore ortonese in relazione al gruppo del Fiocchetto Lilla, che organizza il premio e che si occupa della tematica dei disturbi alimentari -Il vostro apporto è necessario affinché chi viene inghiottito da tali vuoti, i quali presto hanno una metamorfosi subdola in malattia, si senta meno solo, ma soprattutto compreso, e quindi portato a rinascere."





Il Fiocchetto Lilla è il simbolo della lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare. Ha avuto origine negli Stati Uniti d’America e man mano è stato adottato in tantissimi altri stati nel mondo.





Le nostre nostalgie futuribili





è stato presentato la prima volta ad Ortona Sabato 5 marzo presso Le Dimore di Ortona, in via G. d’Annunzio,







sarà presente anche al salone internazionale del libro di Torino allo stand K55 padiglione 2 della casa editrice Il Viandante.