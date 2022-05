Amministrative Ortona - Cocciola presenta la campagna di comunicazione

Serietà, affidabilità, competenza. Sono le tre parole che innervano la nuova campagna di comunicazione del candidato sindaco di Ortona Ilario Cocciola, presentata ieri nella sede elettorale di Corso Vittorio Emanuele. "E' un progetto che parte dalla necessità di fare sintesi tra le sette liste che appoggiano il nostro candidato", ha spiegato Domenico Di Francescantonio, responsabile della comunicazione web. "Il progetto dà infatti forza e identità alla coalizione, concentrando il messaggio sullo stesso obiettivo: Ortona".

La scelta dello slogan e dell'immagine della campagna e del sito istituzionale lanciato ieri mattina (www.ilariococciola.com) va in questa direzione: "Solo Ortona nella testa" con un primo piano di Cocciola semi coperto dagli strilli dei cinque temi del suo programma (Ortona città intelligente, Ortona città strategica, Ortona Città vivibile, Ortona città inclusiva, Ortona comunità educante). " ,

"Il programma, per noi, viene prima del candidato" ha spiegato Cocciola, "è una questiona di sobrietà e serietà, è un modo per tornare all'essenziale". Che per il presidente uscente del consiglio comunale è soprattutto uno: il lavoro.

"Questo è un momento molto serio per Ortona", ha aggiunto Cocciola, "il Comune è in una condizione di forte indebitamento al quale non corrisponde una ricaduta positiva per la città. Abbiamo per questo bisogno di affrontare con competenza e con coerenza programmatica la grande sfida del Pnrr, il piano nazionale di rinascita e resilienza messo in campo dal governo".

Da lunedì 9 maggio e per quattro giorni consecutivi in modalità on line alle ore 21 verrà condiviso il programma con tutta la comunità, in particolare con le categorie e portatori d'interesse.

Saranno anche presenti importanti ospiti come il Dott. Angelo De Luca, project manager ZES Abruzzo, consulente ANCI nazionale progetto "metropoli strategiche" PON metro, project manager life3H gabinetto presidenza regione Abruzzo e il Prof. Roberto Mascarucci, già ordinario di urbanistica Università degli studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara.

Per parteciparvi si dovrà inviare una mail di richiesta a ilariococciolasindaco@gmail.com