Sconfitta indolore per il Victoria Cross Ortona

Ari 3

Victoria Cross Ortona 1

Premesso che chi vince ha sempre ragione, commentare una sconfitta così non è facile.

Nella migliore partita giocata quest'anno, i nostri ragazzi hanno comandato la gara per lunghissimi tratti della gara mettendo alle corde l'Ari, come lealmente ammesso dalla squadra avversaria a fine partita.

Al 5° passa l'Ari, poi il pallino sempre in mano nostra, tre grandi parate del portiere di casa e l'1-1 che arriva quasi allo scadere con il solito Nicola Scarinci .

Il secondo tempo continua con lo stesso trend del primo ed ancora il numero 1 dell'Ari regge la propria squadra e quando il goal sembra maturo, a 20 minuti dalla fine la squadra di casa raddoppia in contropiede.

Ancora in contropiede, a cinque minuti dalla fine, l'Ari triplica e chiude la contesa.

Ora la testa va al 21 o 22 dove in casa affronteremo il Canosa nello spareggio Playoff, per continuare a sognare.