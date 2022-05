Elezioni amministrative 2022

Per le lezioni 2022, per scegliere tra i candidati a rappresentarci al Comune di Ortona occorre prima conoscerli ed ascoltare le loro proposte e poi decidere a chi affidare il compito di amministrare Ortona.

Riportiamo le presentazioni di candidature, i discorsi, le interviste ed ogni altra informazione disponibile per aiutare a scegliere a chi dare il voto.

8 maggio 2022 ( diretta facebook ) Presentazione sede elettorale Ortona Futura - alla presenza di Angelo Di Nardo candidato sindaco di Ortona, Federico Nervegna responsabile del Circolo Ortona di Nazione Futura, Nello Simonelli responsabile Abruzzo di Nazione Futura , Fabio di Paolo Responsabile Circolo Pescara di Nazione Futura, Ettore Del Grosso responsabile Circolo di Chieti Nazione Futura





7 maggio 2022 - L'intervista, ( diretta facebook ), al candidato sindaco per la città di Ortona, Leo Castiglione, in occasione dell'inaugurazione della sua seconda sede elettorale , presso il centro commerciale di Fonte Grande, in via T. Mosca

7 maggio 2022 ( diretta facebook ) Inaugurazione della seconda sede elettorale del Candidato Sindaco Leo Castiglione

30 aprile 2022 ( diretta facebook ) - L'intervista al candidato sindaco per la città di Ortona, Ilario Cocciola, in occasione dell'inaugurazione della sua sede elettorale

30 aprile 2022, ( diretta Facebook ) inaugurazione della sede elettorale del candidato sindaco per la città di Ortona, Ilario Cocciola

9 aprile 2022 Intervista al candidato sindaco per la città di Ortona, Angelo Di Nardo

9 aprile 2022 (diretta facebook ) La presentazione del candidato sindaco di Ortona per il centrodestra, Angelo Di Nardo, dal comitato elettorale del candidato, in corso Vittorio Emanuele II, 110 con la presenza del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi, e della Lega, on.Luigi D'Eramo, i coordinatori provinciali dei due partiti, Antonio Tavani (FdI), Luigi Leonzio ( Lega ) e Franco Vanni ( coordinare Fdl - Ortona )

2 aprile 2022 Intervista al candidato sindaco per la città di Ortona, Leo Castiglione in occasione della presentazione della coalizione civica a sostegno della sua riconferma alla guida della Città di Ortona, dalla sede sua elettorale in corso Garibaldi 77 (largo Farnese)

2 aprile 2022 (diretta facebook) Il Candidato Sindaco Leo Castiglione presenta la coalizione civica a sostegno della sua riconferma alla guida della Città di Ortona, dalla sede sua elettorale in corso Garibaldi 77 (largo Farnese)

14/03/2022 Intervista al candidato sindaco per la città di Ortona, Ilario Cocciola, in occasione della presentazione della sua candidatura

14 03 2022 ( diretta facebook ) La presentazione alla città della candidatura a Sindaco alle prossime elezioni amministrative di Ilario Cocciola, alla presenza dell’Udc e delle liste civiche Ortona Coraggiosa, Ortona territorio, Il faro, Ortona popolare e Democratici per Ortona, dalla sala pasticceria Cantelmi in corso Vittorio Emanuele ad Ortona.

4 marzo 2022 ( diretta facebook )Dal foyer del Teatro F.P. Tosti di Ortona la presentazione della coalizione che sostiene la candidatura a Sindaco di Ortona di Giorgio Marchegiano

I candidati sindaci :

Manifesti, programmi, siti

il sito

I candidati al consiglio comunale :

Alessandra Marzinetti La citta Ideale Leo Castiglione

Alessandra Marzinetti La citta Ideale Leo Castiglione

Roberto Rupo Cittadini Consapevoli Leo Castiglione

Paolo Cieri Forza Ortona Leo Castiglione

Danilo Giurastante Ortona Civica Leo Castiglione

Riccardo Di Deo Cittadini Cosapevoli Leo Castiglione

Per Ilario Cocciola

Arcangelo Altobelli Il faro Ilario Cocciola

Attilio Alessandro Ortolano Ortona Coraggiosa Ilario Cocciola

Giacomo Ragogna Ortona Popolare Ilario Cocciola

Giacomo Ragogna Ortona Popolare Ilario Cocciola

Stefania Sanzò Ortona Popolare Ilario Cocciola

Francesca Mattucci Ortona Coraggiosa Ilario Cocciola

Per Angelo Di Nardo

Joseph Borbone Ortona Sociale Angelo Di Nardo

Marchioli Fratelli D’Italia Angelo di Nardo

Massimo Tatone Ortona Sociale Angelo Di Nardo

Giovanni Donatangelo Lega Salvini Angelo Di Nardo

Mauro Peracchia Ortona Sociale Angelo Di Nardo

Fabio Palermo Fratelli D’Italia Angelo di Nardo