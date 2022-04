Punto prezioso in trasferta per il Victoria Cross Ortona

AT. PASSO CORDONE 0

VICTORIA CROSS 0

Formazione

DOGHIERI PACACCIO ( 90° DANIELE D'ALESSANDRO ) FABRIZIO D'ALESSANDRO GUEYE SCARINCI SERRA DI MUZIO ( 70° SALINI ) ALTOBELLI ( 80° MACCARONE ) HAMZA ( 65° BILANCIA ) CANTOLI ( 80° CISSE ) DE LUCA.

Non era facile uscire indenni dallo stadio Acciavatti di Loreto Aprutino, dove tutte le squadre di alta classifica hanno raccolto solo briciole.

Ma la squadra di Mister Palmieri con cuore, grinta e personalità ha riportato a casa meritatamente un punto che lo mantiene al secondo posto ad un punto dalla capolista Vacri.

Tutti e ventidue gli uomini in campo non si sono risparmiati ed hanno dato vita ad una partita maschia e corretta.

Il peggiore in campo? Il campo...non altezza delle due squadre scese in campo.

Ora ci prepariamo alla sfida di Coppa Abruzzo, mercoledì alle 16.00, presso lo stadio Comunale di Ortona arriva l'Odorisiana, con la possibilità di andare in semifinale!