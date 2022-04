Elezioni amministrative 2022: intervista al Sindaco Leo Castiglione

A margine della presentazione della sua ricandidatura a Sindaco di Ortona, avvenuta sabato 2 aprile, Leo Castiglione ha approfondito alcune tematiche, al microfono di Amerigo Gizzi.

Castiglione in merito alla possibilità di allagare la compagine a sostegno della sua candidatura

sottolinea “ siamo aperti alle persone che amano Ortona e vogliono lavorare per Ortona “

Nel ripercorre le vicende che riportato Ortona all’interno del Comitato ristretto dei Sindaci ribadito come l’accordo “ non è nato per caso “ .. facendo la ricostruzione dettagliata delle posizioni prese dal centro destra