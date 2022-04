Novità per gli appassionati di Padel a Ortona.

Saranno due i campi Italian Padel panoramici Outdoor a breve disponibili a Ortona, in C.da Cucullo.

“ Abbiamo la fortuna di avere come primi in Italia il nuovo manto erboso TESTURIZZATO PER ESTERNO il top per i giocatori,- annuncia Alessandro Di Berardino, presidente della ASD MINI SPEED DI ORTONA- sono i primi campi che hanno la stessa qualità dei campi indoor , ma in esterno , con tutti i vantaggi dei sport praticati all'apperto, stiamo lavorando per realizzare questa stupenda realtà' sportiva che andrà' ad incrementare le nostre 8 attività sportive all'interno della nostra struttura polisportiva”





“ Ci teniamo a ringraziare l'amministrazione comunale, il Sindaco Leo Castiglione, l'assessore allo sport Massimo Petaccia e tutta la giunta che ha sostenuto sin da subito questa nostra iniziativa “ sottolinea Alessandro Di Berardino.





Nel 2013, in Italia si contavano 20 campi, a fine 2021, sono diventati oltre 5.000 ed a breve gli appassionati di questo nuovo sport dai numeri in continua crescita, avranno a disposizione due nuovi campi anche a Ortona, in C.da CUCULLO - Strada Villa Torre, entro fine aprile 2022 .

“ L’amministrazione comunale è sempre vicina a chi vuol investire sul nostro territorio in qualsiasi settore. Lo sport in questo particolare momento rappresenta uno strumento fondamentale per ridare soprattutto ai giovani la speranza della ripartenza. - conferma il Sindaco Castiglione – ricordando come - l’associazione Mini Speed da anni rappresenta una splendida realtà del nostro territorio ma soprattutto una palestra di vita per i giovani appassionati del mondo motoristico” ed ora anche degli appassionati di Padel o Paddle , come viene chiamato questo sport nei paesi anglosassoni.

Entro fine aprile gli appassionati di questo muovo sport potranno giocare a Padel o Paddle senza dover andare a prenotare fuori Ortona.