Continua inarrestabile la marcia della Victoria Cross

VICTORIA CROSS 1

CITTÀ DI CHIETI 0

Formazione:

CARAFA PACACCIO ( 71° SERRA ) FABRIZIO D'ALESSANDRO GUEYE SCARINCI CARRIERI CISSE ( 55° DI MUZIO ) PONCE ( 85° MACCARONE ) HAMZA ( 67° SALINI ) CANTOLI DE LUCA ( 82° DANIELE D'ALESSANDRO )

Davanti ad un foltissimo pubblico presente al Comunale di Ortona è andata in scena una partita tostissima, esattamente come ci si aspettava.

Contro una squadra che vanta la migliore difesa del campionato e non solo ( ha subito 8 goal in 20 partite ), i ragazzi di Mister Palmieri hanno giocato una gara accorta e paziente ed è riuscita a scardinare il fortino chietino al 9° del secondo tempo con il " solito " Scarinci, al suo sesto goal stagionale.

Primo tempo con poche occasioni degne di nota, gara maschia giocata prevalentemente a centrocampo.

Il secondo tempo è tutta un'altra musica, inizia Cisse al 4° minuto, dribbla un paio di avversari e spedisce la palla di poco fuori.

Al 9° si sblocca la gara, su un corner pennellato da Ponce ( sontuosa la gara del gaucho argentino ) Scarinci, con un stacco imperioso di testa, batte l'incolpevole portiere ospite.

Il difensore centrale ( vice capocannoniere della squadra ) ci riprova in altre due occasioni sfiorando il goal.

Ci provano ancora ripetutamente con De Luca, Fabrizio D'Alessandro e Di Muzio ma il raddoppio non arriva.

I ragazzi però non concedono nulla alla squadra avversaria e portano a casa tre punti fondamentali per la corsa ai playoff e per una sera si godono il primato solitario del girone.

Questi ragazzi stanno regalando delle soddisfazioni enormi, sono encomiabili e non mollano niente, queste sono tutte caratteristiche che potranno portarci lontano.

Un ringraziamento particolare a tutte le persone presenti sugli spalti ( ne erano tanti ) che hanno incitato i nostri ragazzi dall'inizio alla fine.

Domenica si va a Loreto Aprutino ad affrontare l' Atletico Passo Cordone, squadra terza in classifica, altro big match.