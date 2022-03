Selezione Interzonale Optimist - Ortona 25 26 27 marzo 2022

120 ragazzi provenienti dal Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Sicilia sono arrivati al Porto di Ortona pronti per gareggiare, per superare la selezione interzonale .

Il panorama del porto di Ortona è stato animato dalle piccole imbarcazioni dei giovani amanti della vela.

La Lega Navale sezione Ortona si è impegnata per organizzare al meglio la Selezione Interzonale Optimist

Ha allestito una struttura per accogliere l'evento ,

gli atleti e gli accompagnatori

La struttura organizzativa è in piena attività per supportare la segreteria dell'evento

Gli ospiti hanno a disposizione due occasioni di ristoro, con due note attività ortonesi, nel piazzale antistante alla sede della Lega

L'aspetto della sicurezza è stato curato

per affrontare qualsiasi problema

Non mancano le occasioni, per chi vuole, di avere materiale informativo per conoscere Ortona e l'Abruzzo.

Tutto pronto, tutto predisposto, condizioni meteo ottime venerdì e sabato per le prime due giornate di gara; sole, mare calmo e temperature gradevoli hanno fatto da cornice a questo importante evento.

Unico grande assente : il vento.

I ragazzi, in queste prime due giornate, hanno messo in acqua le loro imbarcazioni

ed hanno atteso invano il via.

Venerdì vento completamente assente, sabato vento a 4 nodi, ma per poter dare il via occorrono almeno 5 nodi su tutto il percorso della gara.

Roberto Diano, Presidente della Lega Navale sezione di Ortona ,

al microfono di Danila Basti , confida nell'ultima giornata , per poter dare il via ad almeno tre gare, in modo che la selezione sia valida per far accedere i vincitori alle selezioni per i campionati europei .

Massimo Scarpa , presidente del comitato di regata,

ringrazia per “ l'ottima accoglienza e l'ottima organizzazione " che supporta l'evento sia a terra che in mare.

L'appuntamento per il vento è per domenica 27 marzo , in mattina sin dalle prime ore : “ ci sono tre gare da disputare ”, e per le premiazioni è invece , sempre domenica, alle 16,30.