L'ORTONA MANCA I'OCCASIONE DI DIVENTARE CAPOLISTA ED ORA E' A DUE LUNGHEZZE DALLA CAPOLISTA

Partiamo subito da un dato di fatto , l'Ortona appare stanca e non riesce piu' ad imporre il proprio gioco , dopo la vittoria un po' fortunata di domenica scorsa col Passocordone la gara di oggi ha evidenziato la scarsa vena di alcuni giocatori che solitamente fanno la differenza ma che ora appaiono in netta difficolta' causa anche una scarsa condizione atletica.

E' vero che alcune pedine fondamentali sono assenti per via di svariati infortuni ma e' anche vero che oggi disponevamo del centravanti IBRA che e' apparso per lunghi tratti im prendibile ed autore di un a doppietta .

La compagine gialloverde , contrariamente ad altre gare sia esterne che interne dove era apparsa ben messa a centrocampo oggi e' stata deficitaria proprio in questo settore evidenziando una preoccupante mancanza di filtro per la difesa che comunque neanch' essa e' stata all'altezza della situazione ed ha concesso ben tre reti alla squadra della Val di Sangro che senza strafare porta a casa l'intera posta in palio e si assicura i tre punti importanti per la sua salvezza .

Credo che con un centravanti in palla come oggi , a tratti straripante , bisognava giocare rinfoltendo la zona nevralgica del campo anche con le ali , Petaccia e Delle Donne che pero' non sono stati all'altezza del compito ingigantendo ancora di piu' le importanti assenze di Di Donato e di Likosky.

E' vero che l'Ortona comunque non meritava di perdere ma e' pur vero che quando si prendono ben tre reti contro un avversario non certo irresistibile vuol dire senza ombra di dubbio che piu' di qualcosa non ha funzionato ed il risultato e' li a certificarlo .

La squadra che ci piaceva era quella che imbrigliava le trame offensive avversarie e poi ti castigava con qualche invenzione di giocatori sopra la media di cui la squadra Ortonese dispone , oggi purtroppo i gialloverdi hanno concesso troppo e nonostante la grande verve di IBRA , migliore prestazione stagionale la sua , hanno lasciato sul terreno l'intera posta in palio . Il risultato finale di tre a due per gli avversari non e' parso equo per quanto evidenziato in campo , un pareggio avrebbe meglio rappresentato l'andamento della gara ma comunque merito e plauso alla Val di Sangro.

Vincendo la squadra di mister Savini sarebbe diventata la capolista del girone ma purtroppo ha dovuto subire una battuta d'arresto cogente che deve essere assolutamente subito assorbita perche' e' ancora tutto possibile e soprattutto diventa fondamentale la vittoria nella prossima gara nel difficile campo della Casolana ma a questo punto l'unico risultato utile deve essere la vittoria.

Non siamo avvezzi stigmatizzare l'operato dell'arbitro ma ci e' parso , senza ombra di dubbio , che il rigore concesso alla Val Di Sangro , che gli ha permesso di andare sul due a uno , sia frutto di vero abbaglio . Comunque , al di la' di questo errore madornale , la sua conduzione sarebbe stata assolutamente positiva .

Formazione Ortona

1- Pelusi v. 6 non e' parso impeccabile ed anzi in certe occasioni ha peccato in sicurzza .

2-Miccoli v. 5.5 non e' stata una bella gara la sua , piu' volte e' andato in difficolta' .

3-Finizio v. 6 non ha ripetuto la bella gara della scorsa domenica , mezzo voto in piu' per incoraggiamento.

4-Scioletti v. 6 il suo apporto e' stato appena sufficiente , relegato a centrocampo davanti alla difesa non da nessun apporto in attacco e non eccelle nemmeno nel filtro alla difesa.

5-Lieti v. 5,5 gara negativa , non e'stato capace di dirigere la difesa come ci aveva abituato negli ultimi tempi , piu' di una sfasatura non ha dato tranquillita' al reparto.

6-Grossi v. 6 lontano dal miglior giocatore di qualche tempo fa , ha bisogno di migliorare molto .

7-Petaccia v. 6 e' un ragazzo e va incoraggiato , il suo apporto pero' sia in fase di attacco che di filtro a centrocampo e' stato assolutamente al di sotto di quello che sarebbe stato necessario .

8-Konda v. 6 sufficiente appena , purtroppo il centrocampo tutto e' apparso opaco e lui sicuramente non si e' distinto.

9-Ndiaye v. 8 sicuramente il migliore in campo , ha fatto dannare tutta la difesa avversaria ed e' stato autore di una bella doppietta ed un'altra ne ha sfiorato di pochissimo , bravissimo.

10- Dragani v. 6 e' molto lontano dalla forma migliore e purtroppo servirebbe tutta la sua classe per riuscire a raggiungere il traguardo di vincere il campionato , aspettiamo una sua esplosione finale per coronare il sogno.

11-Delle Donne v. 6 anche per lui vale lo stesso discorso fatto per Petaccia , poco filtro a centrocampo e nessuna incursione in attacco.

allenatore Savini v.6 non ci e' piaciuta la facilita' dell'attacco avversario di penetrare la nostra difesa, riteniamo che viste anche le assenze e la scarsa vena di qualche giocatore importante , sarebbe stato meglio un maggior filtro a centrocampo e trafiggere l'avversario con il nostro centravanti che oggi era assolutamente immarcabile.

Amerigo Gizzi