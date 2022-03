Al Teatro Tosti in scena Ettore Bassi con L'attimo fuggente

ORTONA- Un appuntamento da non mancare quello di domenica 20 marzo, alle 18.30, quando a calcare il palcoscenico del Teatro Tosti sarà Ettore Bassi che porterà in scena la trasposizione teatrale del film cult L'attimo fuggente. Si tratta del secondo appuntamento del cartellone di prosa della stagione febbraio-maggio organizzato dalla Compagnia dell'Alba che dirige il Teatro Tosti. Bassi "sale in cattedra" nel ruolo del prof. Keating interpretato nel film da un indimenticabile Robin Williams. La regia è di Marco Iacomelli, produzione STM Live.

L'Attimo fuggente è sostanzialmente una storia d'Amore. Amore per la poesia, per il libero pensiero, per la vita. Quell'Amore che ci fa aiutare il prossimo a eccellere, non secondo i dettami sociali strutturati e imposti ma seguendo le proprie passioni, pulsioni, slanci magnifici e talvolta irrazionali. Seguendo quegli Yawp che spingono un uomo a lottare per conquistare la donna amata, a compiere imprese per raggiungere i tetti del mondo, a combattere per la giustizia con la non violenza. Portare sulla scena la storia di un gruppo di giovani studenti e del loro incontro con il professor Keating significa dare nuova vita a questi legami rinnovando quell'esperienza in chi ha forte la memoria della pellicola cinematografica e facendola scoprire a quelle nuove generazioni che non la conoscono e che non sanno «che il potente spettacolo continua, e che tu puoi contribuire con un verso». Prossimo appuntamento con la prosa giovedì 21 aprile, alle 21.00, con "La luna e i faló". In scena Andrea Bosca.

Biglietti al botteghino del Teatro Tosti e online sul circuito Ciaotickets.

Info allo 085. 4212125.