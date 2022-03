Fratelli d'Italia Ortona al lavoro per la lista e le proposte di programma

Oltre cento iscritti sono intervenuti alla riunione programmatica del circolo Mario Russo di Fratelli d'Italia tenutasi domenica ad Ortona . Una riunione che arriva in un momento particolarmente delicato delle trattative all'interno del centrodestra per definire una comune candidatura a sindaco per le prossime amministrative di primavera.

"Abbiamo già cominciato - sottolinea il capogruppo in consiglio comunale Angelo Di Nardo - a ragionare sulla formazione di una lista che sia rappresentativa della città e di tutte le diverse anime del territorio. Ortona ha bisogno di un forte cambiamento politico e sociale. I troppi anni di immobilismo di questa amministrazione hanno reso il nostro territorio sempre più residuale e solo la nostra capacità di riuscire a tessere un rapporto solido con l'amministrazione regionale è riuscita a portare qualche beneficio".

"Questa è la ragione - prosegue Di Nardo - per cui nel corso della riunione abbiamo cominciato ad ipotizzare una serie di iniziative che restituiscano ad Ortona una sua centralità economica e culturale, un ruolo guida che coaguli intorno a progetti di sviluppo unitario anche le altre cittadine del comprensorio".

Sulla scia delle tante proposte arrivate dagli iscritti presenti in sala sono stati esaminati anche alcuni punti programmatici da proporre agli alleati in occasione della redazione del programma elettorale che unirà la coalizione del centrodestra ortonese.