Approvata la proposta di project financing per la ristrutturazione del parcheggio Ciavocco

Il Consiglio comunale di venerdì, con i voti favorevoli della sola maggioranza del Sindaco Castiglione, ha approvato la proposta di project financing per la ristrutturazione del parcheggio Ciavocco

“ prevede un aumento delle tariffe orarie del 60% per le soste a pagamento in tutto il territorio comunale - sottolinea il consigliere di minoranza Giorgio Marchegiano . e la trasformazione in strisce blu di oltre 300 posti auto attualmente gratuiti”

“ Siamo tutti favorevoli all'adeguamento del parcheggio Ciavocco e alla riqualificazione del centro storico, ma puntualizza Marchegiano - di fronte a un problema una soluzione sbagliata non è una soluzione: durante il Consiglio comunale abbiamo esposto i limiti di questa proposta e le ripercussioni negative per la nostra Città. “

“ Affinché potesse essere preso in considerazione - lamenta Marchegino - il progetto avrebbe dovuto almeno prevedere:

1. la conservazione, per numero e localizzazione, dei posti auto gratuiti attualmente presenti nel territorio comunale;

2. il mantenimento delle tariffe in vigore;

3. la possibilità di sottoscrivere abbonamenti a prezzi ridotti e la previsione di sconti per i residenti”

Le proposte presentate da Marchegiano sono state “ accolte parziamente “, grazie a un emendamento votato all'unanimità, “ le nostre proposte - ricorda il consigliere comunale candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative - verranno inserite nel bando, ma non come previsioni obbligatorie: saranno al contrario solamente dei criteri premiali per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”

“ È pertanto molto concreto il rischio che non trovino applicazioni – conclude Marhegiano ravvisando che “ la Città, come se non ne avesse già molti, da ieri ha un altro problema”