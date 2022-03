Dopo l'approvazione avvenuta con delibera di Giunta n. 10 del 20/01/2021, il Consiglio comunale dovrà pronunciarsi sulla proposta di project financing presentata da un privato per la ristrutturazione del parcheggio Ciavocco e per la gestione delle soste a pagamento nell'intero territorio comunale.

Giorgio Marchegiano in una nota riepiloga i punti principali del progetto:

1. un investimento iniziale a carico del privato per i lavori di ristrutturazione del parcheggio Ciavocco per un importo di 1.320.000€;

2. la gestione per 15 anni in capo al privato del Ciavocco e di tutte le aree di sosta a pagamento nel Comune di Ortona, spiagge comprese, con ricavi stimati in 9.493.546€;

3. un canone annuale di 100.000€ per i primi tre anni di contratto e di 150.000€ dal quarto anno in poi che il privato dovrà corrispondere al Comune.

“ Come spesso accade, è nei dettagli che si insinuano i rischi per la collettività. - avverte il consigliere comunale e candidato Sindaco Giorgio Marchegiano- al fine di garantire una maggiore redditività del proprio investimento, il privato ha previsto in accordo con la Giunta Castiglione, oltre ad un aumento del 60% delle tariffe orarie, la trasformazione in strisce blu di oltre 300 posti auto attualmente gratuiti: solo per fare alcuni esempi, diventerebbero a pagamento il parcheggio dell'ex Sangritana, la Passeggiata Orientale, Largo Castello, Via D'Annunzio, Via P. Rapino, Via Ceccario, Via Santa Brigida e Via Mazzini. Un taglio drastico, insostenibile per gli ortonesi.”

Sulla problematica puntualizza “L'art. 183, comma 15 del Codice dei contratti pubblici prevede che, nell'espletamento della gara mediante procedura aperta ad altre imprese, il Comune possa chiedere ai concorrenti la presentazione di varianti al progetto. " e annuncia la presentazione di emendamenti nel Consiglio comunale di domani “ affinché, in sede di gara, siano previsti alcuni necessari correttivi nei criteri di aggiudicazione " e precisamente :

"

1. conservazione dei posti auto gratuiti attualmente presenti nel territorio comunale;

2. mantenimento delle tariffe in vigore, con il diritto per il concessionario di adeguarle annualmente all'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT;

3. obbligo di prevedere in favore dei residenti e dei turisti che soggiornano nella nostra Città la possibilità di sottoscrivere abbonamenti a prezzi ridotti. “

“ L'auspicio- conclude Marchegiano - è che tutto il Consiglio comunale possa condividere le proposte, evitando conseguenze negative per la Città.”

da c.s. Giorgio Marchegiano