Il gruppo di cittadinanza attiva Ortona Sostenibile in una nota comunica che ha inoltrato al sindaco e tutti i Consiglieri , la richiesta di convocazione urgente di un Consiglio Comunale straordinario per " colmare il vuoto regolamentare inerente le installazioni di telefonia mobile, vuoto che di fatto rende il territorio del comune privo di uno strumento fondamentale per contrastare insediamenti selvaggi di antenne. " e richiede " l'approvazione di un Regolamento che sia in accordo con la normativa regionale e nazionale " .

questo il testo della richiesta

Ortona li, 03/03/2022

Al Sindaco del

Comune di Ortona,

ai Consiglieri del

Consiglio Comunale

Oggetto: richiesta modifica e integrazione Regolamento Antenne telefonia mobile

Considerato che il Comune di Ortona non dispone di un Piano Antenne, essendo lo stesso previsto all'interno del Piano Regolatore Generale ancora in via di approvazione; Considerata l'omessa osservanza dell'articolo 11 della l.r. 45/2004, come validata dalla sentenza 103/2006 della Corte Costituzionale secondo la quale i comuni, possono concedere i permessi relativi alle richieste delle compagnie di telefonia mobile per l'installazione delle antenne "dopo aver dato ampia pubblicità dei programmi annuali presentati da parte delle compagnie nella richiesta delle autorizzazioni ", e ciò al fine di consentire la presentazione di osservazioni da parte dei portatori di interesse a vario titolo, pubblici e privati.

Che dopo la surreale situazione dell'antenna spuntata all'improvviso ai Ripari di Giobbe, senza che i residenti ne avessero la minima comunicazione, senza che il Comitato di Gestione della Riserva Ripari di Giobbe sia stato convocato per esprimere il previsto parere ;

Considerato che la stessa compagnia di telefonia Iliad ha già fatto richiesta per altre autorizzazioni, su una delle quali è in sospeso un giudizio del Tar;

Considerato che l'unico strumento regolamentare attualmente utilizzabile è un regolamento del quale il Consiglio Comunale, in data 27/12/2021 ha abrogato, anziché modificare ed integrare come da richiesta del Tar, l'art. 8; I cittadini firmatari della presente richiesta e riuniti nel gruppo di cittadinanza attiva

“Ortona Sostenibile”

CHIEDONO

l'immediata convocazione di un Consiglio Comunale per la modifica e le integrazioni del regolamento preposto, affinché non ci sia un vuoto regolamentare e vengano invece inserite tutte le tutele verso le aree sensibili come edifici scolastici, aree abitate, aree per il gioco e lo sport, nonché aree soggette a vincolo paesaggistico.

Si auspica anche che, come fatto da altre amministrazioni, il comune indichi esso stesso le aree idonee.

Inoltre CHIEDONO una moratoria per le installazioni fin qui richieste, fino ad approvazione del nuovo regolamento.

Firmato

Per Ortona sostenibile

Viviana Farinelli,Patrizia Pompilio, Pasquale Cacciacarne, Cirulli Daniela, Loredana Pompilio, Danila Basti, Concetta Valentinetti, Concetta Fonzi, Antonina Di Natale, Isabella Colonnello, Francesca Rapini, Basti Gaetano, Marilena Marino, Daniela Tella, Katia Di Nunzio, Lisa Celeste, Paola Di Fabio, Antonio Bruni, Paola Basti, Paola Daloia, Maria Di Deo, Roberto Di Maio .