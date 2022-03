Vola ai quarti di finale in Coppa Abruzzo

COPPA ABRUZZO

Città di Chieti 0

Victoria Cross 1

Formazione

DOGHIERI GIANSANTE ( 67° TELLA ) D'ALESSANDRO FABRIZIO SCARINCI SERRA CARRIERI SALINI PONCE ( 79° BILANCIA ) HAMZA MACCARONE DE LUCA

Grande impresa dei ragazzi di Mister Marco Palmieri che sul neutro di Villamagna battono il Città di Chieti e volano ai quarti di finale in Coppa Abruzzo!

Contro una squadra che, fino alla settimana scorsa, era la capolista del nostro girone ( ora è comunque ad un punto dalla prima ), il Victoria Cross sfodera una grande prestazione ed approda meritatamente al prossimo turno, come lealmente ammesso anche dai nostri avversari.

L'impresa è avvalorata anche dal fatto che, alla squadra teatina, bastava anche il pareggio in virtù dei turni precedenti dove avevano segnato un goal più di noi.

Una squadra che ha dimostrato di avere a disposizione più di venti titolari e che chiunque giochi da' il massimo per la causa.

Sin da subito si è visto che i ragazzi erano ben messi in campo e il primo tempo è volato via senza grandi sussulti da ambo le squadre.

Nel secondo tempo il Victoria Cross ci crede di più e all'ottavo e al nono con De Luca, su punizione, e Salini impensieriscono il portiere di casa.

Al 16° l'episodio che avrebbe potuto decidere la gara a favore del Città di Chieti.

Nicola Scarinci prende il secondo giallo e lascia gli ortonesi in dieci.

Una mazzata che avrebbe abbattuto chiunque e invece i ragazzi continuano a macinare il proprio gioco e raccolgono i frutti al 38° minuto.

Dagli sviluppi di un calcio piazzato si accende una mischia che viene risolta da Flamur Hamza che, con un fendente di destro, non lascia scampo al portiere di casa.

L'attaccante ortonese non poteva scegliere migliore occasione per segnare il primo goal stagionale.

In pieno recupero, nell'ultimo assalto, la squadra chietina sfiora il pareggio con un colpo di testa che sfiora il palo, sarebbe stata una beffa per quello che si è visto in campo per tutti i novanta minuti.

Ora la testa ritorna subito al campionato, domenica ci attende una dura trasferta sul campo del Pianella con la consapevolezza di voler continuare a divertirsi e a divertire.