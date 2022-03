A causa delle avverse condizioni meteo previste per sabato 5 marzo, l'evento PEACE PLEASE è rinviato a sabato 12 marzo alle ore 17,00 in Piazza della Repubblica.

La raccolta continua ancora domani dalle 9,00 alle 19,00 in via Zara SNC, palazzo Antares, zona San Giuseppe.

Gli organizzatori dell'evento, certi della comprensione, vi aspettiano numerosi per ringraziarvi della straordinaria collaborazione alla raccolta e per sostenere la pace in Ucraina.

Per qualsiasi informazione contattare il 3428877862 o 3407196898