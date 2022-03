FERVONO I PREPARATIVI PER LA SETTIMANA SANTA 2022

Dopo due anni in cui la pandemia da Covid-19 ci ha privato di tutte le forme di aggregazione, quest'anno, l'associazione Passio Christi, presieduta da Alessio Di Chio, è al lavoro per definire le modalità organizzative dei riti della SETTIMANA SANTA nelle loro forme complete. Dopo un colloquio avuto con l'Arcivescovo S.E. Emidio Cipollone, si è molto fiduciosi riguardo alla possibilità, dopo il fermo dovuto alla pandemia, di poter tornare a vivere tutte le manifestazioni di pietà popolare comprese le processioni, sia quella all'alba che la processione serale del Cristo Morto e della Vergine Addolorata , accompagnate dallo struggente canto del Misere del M°Francesco Masciangelo e del M° Mattia Cipollone.

Tornerà, quindi, un importante momento di riflessione e di preghiera collettiva, che tanto è mancato in un momento di profonda difficoltà fisica e spirituale in cui anche le chiese erano chiuse al culto.

L'invito che l'associazione Passio Christi rivolge alla popolazione tutta è quella di manifestare fin da adesso la propria adesione e volontà di partecipazione ai riti della settimana santa, per riappropriarsi di una tradizione che fa parte del tessuto sociale, che non deve essere lasciata morire e che quest'anno, se possibile, assume ancora più valore. Un'edizione questa del 2022, infatti, con il pensiero rivolto a est e ai tragici fatti che stiamo vivendo e che coinvolgono tutti noi e che devono vederci uniti nella richiesta di pace. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato, da parte dell'associazione, il programma della Settimana Santa 2022 che sarà ricco di iniziative e carico di significato, per una Pasqua che sia di vera rinascita.