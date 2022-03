Trasferta insidiosa per il Victoria Cross Ortona

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 6 marzo alle ore 15.00, il Victoria Cross Ortona va in trasferta a Pianella per affrontare la squadra locale, la gara è valevole per la diciassettesima giornata di campionato.

Dopo aver archiviato la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Abruzzo, la truppa del Presidente Giampiero Misci si rituffa in campionato alla ricerca di una vittoria che li terrebbe ancora nelle zone alte della classifica.

Non sarà affatto una gara facile, anzi tutt'altro, loro nel loro campo hanno già fatto parecchi punti contro le squadre di alta classifica e bisognerà commettere pochi errori per riportare a casa un risultato positivo.