QUATTRO LISTE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI GIORGIO MARCHEGIANO

Giorgio Marchegiano è il candidato Sindaco degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Ortona, del Partito Democratico e delle liste civiche Marchegiano Sindaco e Ortona Cambia. 32 anni, avvocato e Consigliere comunale di opposizione, Marchegiano ha raccolto intorno a sé il campo civico di cui è uno dei fondatori e le forze del centrosinistra.



"Abbiamo individuato in Giorgio Marchegiano la figura giusta per guidare la nostra Città – dichiara il Consigliere comunale di Ortona Cambia Emore Cauti – e siamo davvero felici che abbia accettato l'invito ad un rinnovato impegno, dopo l'importante esperienza delle elezioni comunali del 2017". Il segretario del Partito Democratico Franco Musa esprime "Piena soddisfazione per la nascita del polo progressista e per la scelta del candidato Sindaco. Il nostro progetto è un laboratorio politico: Ortona merita un'amministrazione innovativa, sostenuta dai partiti, dal civismo e dalla forza dei giovani." Danilo Giurastante, portavoce degli attivisti del M5S di Ortona, aggiunge: "Insieme all'amico Giorgio Marchegiano vogliamo garantire alla Città di Ortona una nuova classe dirigente rinnovata e competente. La nostra coalizione è in campo per fare di Ortona un modello di crescita economica, sostenibilità ambientale e lotta alle disuguaglianze."



"Dopo la deludente Amministrazione Castiglione – dichiara Marchegiano – vogliamo che la nostra Città volti pagina e conquisti un ruolo centrale nelle scelte politiche ed imprenditoriali della nostra Regione. Iniziando dalla valorizzazione delle ricchezze ambientali e culturali, vogliamo che Ortona diventi una città più forte e più bella. È necessario migliorare la vita delle persone e garantire la qualità dei servizi essenziali come la scuola, la sanità, l'acqua, la sicurezza, il decoro urbano e la pulizia degli spazi pubblici. Nelle prossime settimane – aggiunge Marchegiano – intendiamo confrontarci con tutte le forze alternative all'attuale amministrazione e alla destra per verificare la possibilità di allargare la nostra coalizione." E conclude lanciando un appello agli ortonesi "L'invito a unirsi a noi, candidandosi e contribuendo ad arricchire il nostro programma, è rivolto a tutti i cittadini che vorranno mettersi a disposizione con serietà ed entusiasmo. C'è in me, in ognuno di noi, la ferma volontà di rendere Ortona una città di cui essere orgogliosi: un luogo nel quale è possibile rimanere, tornare, investire risorse e accogliere il cambiamento."