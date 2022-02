IL SEGRETARIO CITTADINO DI ORTONA DEL PD FRANCO MUSA AVREBBE RASSEGNATO LE DIMISSIONI

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sembra che il segretario cittadino del PD Franco Musa avrebbe rassegnato le dimissioni ma che il direttivo le avrebbe congelate fino a domenica .

Le ipotesi , se la notizia venisse confermata sono diverse ma preferiamo , per ora, di non addentrarci . Possiamo pero' dire che le acque a sinistra sono un tantino agitate e ci chiediamo se la candidatura a Sindaco di Giorgio Marchegiano non abbia creato qualche dissapore .

Come dicevamo sopra per adesso diamo conto di quanto abbiamo saputo ma gli approfondimenti li faremo con i diretti interessati a tempo debito.

AMERIGO GIZZI