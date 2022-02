Un grande Victoria Cross cala il poker al Sant'Anna

Victoria Cross Ortona 4

Sant'Anna 0

Formazione:

Carafa, Pacaccio, D'Alessandro F., Gueye, Scarinci, Serra ( 81° Profeta ) Salini ( 61° D'Alessandro D. ), Altobelli ( 65° Maccarone ), Di Muzio ( 81° Ponce ), Cantoli, De Luca ( 74° Tella ).

Dopo quasi due mesi, finalmente, torna a rotolare il pallone al Comunale di Ortona!

Nonostante pioggia e freddo, una buona cornice di pubblico ha accompagnato il ritorno in campo del Victoria Cross Ortona.

E che rientro, un poker di reti al Sant'Anna che, nonostante il passivo pesante, non ha affatto demeritato.

La differenza l'ha fatta la migliore condizione atletica degli uomini di Mister Palmieri e si è visto soprattutto nel secondo tempo dove hanno surclassato letteralmente gli avversari.

Dopo una fase di studio gli ortonesi passano in vantaggio al 16° con un bel diagonale di Giancarlo Salini ( primo goal stagionale dell'esterno lancianese ) ben servito da Di Muzio.

Alla mezz'ora si fa vivo il Sant'Anna con una bella girata dell'attaccante con la palla che va fuori di poco.

Il secondo tempo comincia con Di Muzio che a tu per tu con il portiere si fa respingere il tiro. Sul susseguente corner calciato magistralmente da De Luca è Scarinci a raddoppiare, questa volta di piede ( 4° goal per il difensore goleador ).

Al 71° e 72° lo stesso De Luca sfiora due volte la rete con altrettante bordate da fuori area.

Al 73° arriva il terzo goal su un millimetrico lancio di Pacaccio che pesca Di Muzio, il quale con un bellissimo pallonetto da fuori area beffa il portiere.

A tre minuti dalla fine il Victoria Cross cala il poker, su corner calciato perfettamente da Ponce è Cantoli a chiudere la contesa ( per lui quinto sigillo stagionale ).

Con questa vittoria i ragazzi, in attesa delle partite di domenica, volano al primo posto in classifica e si proiettano già alla difficile sfida della prossima settimana dove andranno a fare visita al temibile Vacri.