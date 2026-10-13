RuralitÃ  e SolidarietÃ , la Onlus di CIA Agricoltori Italiani Abruzzo, Marche e Molise in Burundi: tre progetti per lâ€™agricoltura, la salute e i bambini piÃ¹ vulnerabili

Dal 1Â° allâ€™8 ottobre 2026, una delegazione di RuralitÃ e SolidarietÃ - Ets di CIA Agricoltori Italiani Abruzzo, Marche e Molise, guidata dal presidente della ONLUS Mariano Nozzi, ha svolto una missione di cooperazione umanitaria in Burundi, nella diocesi di Muyinga, con lâ€™obiettivo di verificare la realizzazione di una stalla per lâ€™allevamento di maiali, finanziata nel 2025, conoscere da vicino le necessitÃ delle comunitÃ locali e individuare interventi concreti nei settori agricolo, sanitario e sociale.

La delegazione era composta, oltre che dal Presidente Mariano Nozzi, dai dottori Sandra Di Santo, Giovanni Dâ€™Ercole e Sergio Zuccarini e dai volontari Giordana Antinucci, Giovanni Troilo e Daniela Diana Nozzi.

Nel corso della visita sono state incontrate le autoritÃ e i responsabili della diocesi, visitate strutture agricole, sanitarie e scolastiche e approfondite le condizioni di alcune realtÃ impegnate nellâ€™assistenza alle persone piÃ¹ fragili.

Dalla missione sono emerse tre prioritÃ sulle quali lâ€™organizzazione intende lavorare per trasformare lâ€™esperienza maturata sul campo in progetti di solidarietÃ strutturati e duraturi.

Una diga per sostenere lâ€™agricoltura e lâ€™autonomia alimentare

A Nyarunazi, la delegazione ha visitato una stalla per lâ€™allevamento di suini finanziata nellâ€™anno precedente e i terreni agricoli circostanti.

In questâ€™area Ã¨ stata individuata la possibilitÃ di realizzare una piccola diga o unâ€™opera di raccolta e regolazione dellâ€™acqua per lâ€™irrigazione dei campi, sfruttando una sorgente presente sul territorio.

Lâ€™obiettivo Ã¨ migliorare la disponibilitÃ idrica per le coltivazioni, sostenere la produzione agricola e contribuire alla sicurezza alimentare delle comunitÃ locali.

Il progetto dovrÃ essere approfondito sotto il profilo tecnico ed economico, individuando le risorse necessarie e le modalitÃ piÃ¹ appropriate per la sua realizzazione.

Un mini ambulatorio a Shoza per avvicinare la sanitÃ alle persone

Il secondo intervento riguarda Shoza, localitÃ situata a pochi chilometri dal confine con la Tanzania, dove la distanza dalle strutture sanitarie esistenti rende difficile per molti abitanti raggiungere i servizi di assistenza.

Durante la visita sono stati visionati alcuni locali che potrebbero essere recuperati e destinati alla realizzazione di un mini ambulatorio sanitario di prossimitÃ .

Lâ€™iniziativa mira a creare un punto di riferimento piÃ¹ vicino alla popolazione, facilitando lâ€™accesso alle cure di base e riducendo le difficoltÃ legate agli spostamenti verso strutture piÃ¹ lontane, da raggiungere, spesso, a piedi.

Lâ€™obiettivo Ã¨ trasformare una struttura da recuperare in una risorsa concreta per la salute e il benessere della comunitÃ .

Centro Mwizero: un progetto di assistenza a distanza per i bambini di strada

Tra i momenti piÃ¹ significativi della missione câ€™Ã¨ stata la visita al Centro Mwizero di Muyinga, che al momento dellâ€™incontro ospitava 34 giovani: 20 ragazzi e 14 ragazze.

Lâ€™incontro con i giovani ospiti ha permesso alla delegazione di conoscere una realtÃ impegnata nellâ€™accoglienza e nel sostegno di bambini e ragazzi di strada in condizioni di particolare vulnerabilitÃ , una struttura priva di luce ed acqua.

Da questa esperienza nasce la proposta di promuovere un progetto di assistenza a distanza, con lâ€™obiettivo di costruire un rapporto continuativo di solidarietÃ tra i sostenitori italiani e il Centro.

Lâ€™obiettivo Ã¨ contribuire a offrire ai giovani accolti maggiori opportunitÃ di crescita, istruzione e inclusione sociale, nel rispetto della loro dignitÃ e della loro storia personale.

Scuola, salute e solidarietÃ concreta

Durante la missione sono state visitate anche diverse scuole e strutture sanitarie della diocesi di Muyinga. La delegazione ha consegnato materiale scolastico, attrezzature sportive, prodotti sanitari e farmaci, contribuendo concretamente alle attivitÃ delle realtÃ incontrate.

La diga, il mini ambulatorio e lâ€™assistenza a distanza al Centro Mwizero rappresentano tre direttrici complementari: sostenere lâ€™agricoltura, migliorare lâ€™accesso alle cure e offrire un futuro di maggiori opportunitÃ ai bambini e ai ragazzi piÃ¹ vulnerabili.

La fase successiva sarÃ dedicata alla definizione degli interventi, alla verifica della loro fattibilitÃ e allâ€™individuazione delle risorse necessarie, in collaborazione con i referenti locali.

La missione in Burundi vuole cosÃ¬ rappresentare non un episodio isolato, ma lâ€™avvio di un percorso di cooperazione fondato sulla continuitÃ , sulla responsabilitÃ e sulla condivisione degli obiettivi.

RuralitÃ e SolidarietÃ â€“ CIA Agricoltori Italiani Abruzzo, Marche e Molise

Il Presidente Mariano Nozzi