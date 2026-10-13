Offerta turistica ampia e diversificata per l'Abruzzo al TTG di Rimini

Lâ€™Abruzzo torna da protagonista a Rimini per il TTG Travel Experience (in programma dal 14 al 16 ottobre al Rimini Expo Centre), per rafforzare la propria presenza sui mercati turistici nazionali e internazionali e creare nuove opportunitÃ di business per gli operatori del settore.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento, che si Ã¨ tenuta a Pescara, alla quale per la Regione Ã¨ intervenuto il dirigente Carlo Tereo de Landerset in sostituzione del sottosegretario delega al Turismo, Daniele Dâ€™Amario, sono stati illustrati i dettagli e le novitÃ della partecipazione abruzzese. All'incontro con i giornalisti hanno preso parte anche Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, la dirigente Tosca Chersich e il dirigente della Camera di Commercio del Gran Sasso, Salvatore Florimbi.

Con uno stand espositivo di 200 metri quadrati (situato nel Padiglione A2, spazi 124-212), la Regione sarÃ allâ€™interno dellâ€™Area Italia, nelle immediate vicinanze della Italy Arena. La partecipazione Ã¨ coordinata dalla Regione Abruzzo in stretta sinergia con le Camere di Commercio di Chieti Pescara e del Gran Sasso e vedrÃ la presenza di 27 operatori del territorio, che avranno a disposizione desk dedicati agli incontri professionali e B2B.

Lâ€™Abruzzo si presenta a Rimini con unâ€™offerta turistica ampia e diversificata â€“ che spazia dal turismo attivo e outdoor al cicloturismo, dai borghi allâ€™enogastronomia, fino alle proposte esperienziali e al wedding â€“ forte anche dei positivi risultati registrati nel 2026 con un ulteriore incremento delle presenze turistiche. L'obiettivo condiviso tra le istituzioni presenti Ã¨ fare sistema per valorizzare l'intera filiera d'impresa ed elevare la competitivitÃ della destinazione Abruzzo sui mercati nazionali e internazionali. Il sottosegretario D'Amario ha, comunque, voluto commentare questa importante partecipazione del sistema Abruzzo.

"Arriviamo a Rimini con unâ€™offerta turistica sempre piÃ¹ ricca e integrata, dai borghi al cicloturismo, dall'enogastronomia alle proposte esperienziali - ha dichiarato -. I dati positivi registrati nel 2026 - ha concluso - confermano che l'Abruzzo Ã¨ una destinazione competitiva. Facendo sistema tra istituzioni, Camere di Commercio e operatori, puntiamo a consolidare questo trend e rafforzare il nostro posizionamento sui mercati nazionali ed esteri".