La “d’Annunzio” in prima linea per la prevenzione oncologica femminile al fianco di "Susan G. Komen Italia"

Dal 16 al 18 ottobre 2026, in Piazza Salotto a Pescara, l’Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti Pescara offrirà gratuitamente alla cittadinanza un ricco programma di seminari, consulenze sullo stile di vita, showcooking, esperienze immersive di realtà virtuale e attività motorio-sportive, nell'ambito della manifestazione promossa da "Susan G. Komen Italia" per la prevenzione dei tumori del seno e delle patologie oncologiche femminili.

La “d’Annunzio” parteciperà all’iniziativa, con un proprio stand, mettendo in campo docenti, ricercatori, professionisti d’ambito, studenti e dottorandi per offrire alla popolazione screening, attività educative, seminari informativi e sessioni motorio-sportive completamente gratuite.

L’Ateneo articolerà la propria offerta in diversi ambiti multidisciplinari: seminari educativi e divulgativi (esercizi in natura, contrasto ai cibi ultraprocessati, introduzione alle tecniche di riflessologia per il benessere quotidiano); consulenze personalizzate sullo stile di vita (sessioni individuali con esperti su nutrizione, attività motoria, qualità del sonno e gestione del benessere complessivo); innovazione e salute digitale (immersione virtuale in ambiente naturale e nell'arte, esperienze immersive guidate da ricercatori per sperimentare come la realtà virtuale possa contribuire al benessere psicofisico e alla riduzione dello stress); nutrizione applicata e Show-cooking (cucinare insieme per la salute, laboratori e dimostrazioni di cucina salutare realizzati in collaborazione con le Lady Chef abruzzesi e la biologa nutrizionista Laura Masini, focalizzati sull'impiego delle crudité e dei prodotti tipici del territorio); pratiche olistiche e trattamenti individuali (lezioni aperte di Yoga e Taijiquan per il riequilibrio posturale e motorio, sedute individuali di riflessologia palmare e plantare); attività sportive outdoor in ambiente naturale (Sessioni di allenamento in mare come nuoto pinnato, apnea e bodyboard). La tre giorni abruzzese oltre al fondamentale momento di promozione della salute, del benessere e della cultura della prevenzione a 360 gradi, rappresenta un’importante occasione di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica locale. I progetti sostenuti nelle passate edizioni si sono già consolidati in modelli e pratiche cliniche concrete, applicate sul nostro territorio e replicate con successo in altre regioni d’Italia.

Per testimoniare la vicinanza della comunità accademica a quanti stanno affrontando un percorso oncologico e per promuovere stili di vita sani, l’Ateneo invita studenti, personale docente, tecnico-amministrativo e l’intera cittadinanza a iscriversi alla Race for the Cure all’interno del TEAM UdA, accessibile tramite la piattaforma ufficiale.

“La presenza strutturata e multidisciplinare della “d’Annunzio” al fianco di Susan G. Komen Italia - dichiara il Professor Andrea Di Blasio, Delegato del Rettore allo Sport - conferma la vocazione del nostro Ateneo nel mettere la ricerca scientifica e le competenze accademiche al servizio della comunità. L'esercizio fisico, la corretta alimentazione, la connessione con la natura e la tutela della salute psico-fisica non rappresentano soltanto strumenti straordinari per la prevenzione primaria ma costituiscono veri e propri pilastri terapeutici a supporto di chi affronta i trattamenti oncologici. Invitiamo calorosamente tutta la comunità universitaria, gli studenti e i cittadini a unirsi al Team UdA e a partecipare alle numerose attività in programma a Piazza Salotto: ogni passo e ogni iscrizione sono un gesto concreto di vicinanza e di sostegno alla ricerca”.