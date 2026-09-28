Premio Giovane Manager 2026, riconoscimento a Stefano Sciotti

Federmanager Abruzzo e Molise nuovamente sul podio del premio "Giovane Manager 2026" nell’ambito dell’VIII del Premio Giovane Manager Federmanager Centro Sud tenutasi a Napoli che ha visto fra i riconoscimenti quello al giovane associato Federmanager Abruzzo e Molise, Stefano Sciotti.

Il riconoscimento valorizza il percorso professionale di Sciotti, manager di EssilorLuxottica, realtà internazionale nella quale ha sviluppato una significativa esperienza nel settore industriale. A colpire la giuria del premio la sua formazione ingegneristica maturata all’Università dell’Aquila e un percorso di crescita manageriale arricchito da esperienze di formazione internazionale e programmi di sviluppo delle competenze. Il Premio Giovane Manager, promosso dal Gruppo Giovani Federmanager, è dedicato alla valorizzazione delle nuove generazioni del management italiano. L’edizione 2026 è caratterizzata dal tema "O.L.T.R.E.", acronimo di Obiettivo, Leadership, Training, Esecuzione, scelto per mettere al centro capacità di guida, preparazione, visione strategica e gestione del cambiamento.

"A nome personale e di tutta Federmanager Abruzzo e Molise desidero rivolgere le più vive congratulazioni a Stefano Sciotti per questo importante riconoscimento - dichiara la presidente Franca Camplone -. È una grande soddisfazione vedere un giovane manager del nostro territorio distinguersi in una realtà internazionale come EssilorLuxottica. Il suo percorso rappresenta bene il valore delle competenze, della formazione e della capacità di assumere nuove responsabilità in contesti industriali sempre più complessi. Questo risultato - prosegue Camplone - è motivo di particolare soddisfazione anche per il nostro Gruppo Giovani, che continua a rappresentare uno spazio importante di crescita, confronto e valorizzazione delle nuove generazioni manageriali.

“Stefano incarna una classe dirigente che porta competenze e visione dentro le trasformazioni dell’industria e dei mercati - aggiunge il coordinatore del Gruppo Giovani Manager dell’associazione, Anass Ettabari, già insignito del Premio Silver Giovane Manager per il centrosud nel 2025 - . È questa capacità di guardare avanti, continuare a formarsi e misurarsi con nuove sfide che può contribuire alla crescita del nostro territorio. Siamo lieti di essere rappresentati su questo importante podio che mette insieme talento e visione dei giovani manager italiani. Doti che Stefano ha e mette a frutto con il suo lavoro ogni giorno. Complimenti a Stefano per il traguardo raggiunto e buon lavoro per le nuove responsabilità e le nuove sfide che lo attendono. È anche attraverso percorsi come il suo che si costruisce il futuro del management del nostro territorio”.

Il profilo LinkedIn di Stefano Sciotti